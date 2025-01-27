Türkiye yollarındaki araçlar yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına dair motorlu kara taşıtları istatistiklerini önceki günlerde açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13.5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15.6 artarak 36 bin 657 adet oldu.

Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti ve trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da Aralık 2024 sonu itibarıyla 31 milyon 301 bin 389 oldu.

YOLLARDAKİ ARAÇLARIN YAŞI 14.3

TÜİK'in açıkladığı rakamlarda, yollardaki araçların yaş dağılımı ise dikkat çekiyor.

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Öyle ki, Türkiye'de 2024 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 31 milyon adetten fazla motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14.3 olarak hesaplandı.

Ortalama yaş otomobillerde 14.2, minibüslerde 16, otobüslerde 16.2, kamyonetlerde 13.9, kamyonlarda 18.1, motosikletlerde 10.2, özel amaçlı taşıtlarda 15.3 ve traktörlerde 24.5 şeklinde kayıtlara geçti.

Bir önceki yıl, yani 2023'te ise trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşı TÜİK tarafından 14.5 olarak ölçülmüştü.

Her ne kadar trafikteki araçlar son 1 yıl içinde gençleşmiş olarak görünse de, TÜİK'in açıkladığı veriler derinlemesine analiz edildiğinde bu durumun sadece motosikletler için geçerli olduğu anlaşılıyor.

YAŞ ORTALAMASINDA MOTOSİKLET ETKİSİ

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında otomobillerin ortalama yaşı 14.1, minibüslerin 15.8, otobüslerin 15.8 kamyonetlerin 13.6, kamyonların 17.9 motosikletlerin 11.6, özel amaçlı taşıtların 14.8 ve traktörlerin 24.4 şeklinde kayıtlara geçmişti.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI

Kaynak: TÜİK

Üstteki satırlarda yer verdiğimiz 2024 rakamları göz önüne alındığında, son 1 yıl içinde sadece motosiklet grubunda bir 'gençleşme' yaşandığı görülüyor.

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Bu noktada, 2024'te 1.2 milyon adedi aşkın rekor seviyede sıfır motosiklet satışının yaşanmasının, genel yaş ortalamasını az da olsa düşürdüğü ortaya çıkıyor.

YOLCU VE YÜK TAŞIYAN TAŞITLAR DAHA YAŞLI

TÜİK'in motorlu kara taşıtları istatistiklerinde dikkat çeken bir diğer veri de, yollardaki araçların yüzde 28'inin 0-5 yaş aralığında olmasına rağmen, yüzde 25'lik diğer büyük bir bölümünün ise 21 yaşından 'yaşlı' olması.