ING Bank, 15 ülkeyi kapsayan Yeni Teknolojiler 2019 raporunun sonuçlarını yayımladı. Rapor birçok alanda Türklerin yeni teknolojileri kullanmaya diğer ülke vatandaşlarına göre çok daha hazır olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Avrupa genelinde 'Bir bilgisayar programının benim adıma yatırım kararları vermesinden memnun olurum' cümlesine katılmadıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 61, katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 18, ne katılıyorum ne de katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 21 oldu. Söz konusu cümleye Türklerin yüzde 47'si 'katılmıyorum' cevabını verirken, 'katılıyorum' cevabını verenlerin oranı yüzde 30, 'ne katılıyorum ne de katılmıyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 23 oldu. Böylece Türkiye 'robotların' kendi adına yatırım kararı almasına en olumlu bakan ülke oldu.

TAVSİYE ALMAYA DAHA HAZIRIZ

ING'nin Ipsos ile gerçekleştirdiği araştırma insanların doğrudan bir bilgisayar programının kendileri için yatırım kararı almasına o kadar da hazır olmadığını ortaya koysa da birçok kişinin bilgisayar programlarından tavsiye almaya daha olumlu baktığını gösterdi. Araştırma kapsamında 14 bin 824 kişiye 'Bir bilgisayar programının harcama davranışlarımı analiz ederek, iyileştirmeler önermesinden mutlu olurum' cümlesi sunuldu ve bu cümleye katılıp katılmadıkları soruldu. Türklerin yüzde 65'i 'katılıyorum' cevabını verdi. Böylece araştırmaya dahil 15 ülke arasında Türkiye 'robotlardan' tavsiye almaya da en hazır ülke olarak öne çıktı. Avrupa genelinde söz konusu cümleye katılanların oranı yüzde 38'de kalırken, bu oran ABD'de yüzde 34, Avustralya'da ise yüzde 43 oldu.

Araştırma bunun yanında Türklerin bankalarına diğer ülke vatandaşları kadar 'sadık' olmadığını da gösterdi. Katılımcılara 'Ana bankanız dışında başka bir finansal hizmet sağlayıcıdan hizmet alıyor musunuz' diye soruldu. Türkiye yüzde 68 ile 'evet' cevabının en yüksek çıktığı ülke oldu. Avrupa'da bu oran ortalama yüzde 45 oldu. ABD'de 'evet' diyenlerin oranı yüzde 38'de kalırken, Fransızların sadece yüzde 32'si 'evet' cevabını verdi.