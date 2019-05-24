Türkiye' dahil birçok ülkede tartışmalara neden olan taşımacılık firması Uber, Avustralya'da scUber isimli denizaltı hizmetini tanıttı. Tourism Queensland eyaletyle ortaklaşa verilen hizmetle müşteriler dünyaca ünlü Büyük Set Resifi’ni su altında gezebilecek. Kullanıcılar Uber'in mevcut hizmetinde olduğu gibi cep telefonu uygulamalarından 'denizaltı taksiyi' çağırabilecek ve bir saat boyunca dünyanın en ilginç su altı bölgelerinden birinde dolaşabilecek. 2 kişi için hizmet bedeli ise 2070 dolar olarak açıklandı.

UBER'in Avustralya ve Yeni Zelanda Bölge Sorumlusu Susan Anderson yeni hizmetin tanıtımında yaptığı açıklamada "Biz Uber olarak insanlar bir yerden bir yere gittiğinde iyi şeyler olduğuna inanıyoruz. Bu A noktasından B noktasına gitmek de olabilir, Büyük Set Resifi gibi bir doğa harikasına gitmek de olabilir" ifadelerini kullandı. Anderson küresel iklim değişimi sebebiyle tahrip olan Büyük Set Resifi'nin korunması için yapılan çalışmalara da katkıda bulunacaklarını söyledi.