Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uber'den Büyük Set Resifi'nde denizaltı taksi hizmeti: scUber

HABERTURK.COM

Uber Avustralya'da denizaltı taksi hizmeti vermeye başlıyor. Büyük Set Resifi'ni yakından görmek isteyenler 2 kişi için 2070 doları gözden çıkarmak zorunda kalacak. Denizaltı taksi araç çağırır gibi Uber uygulamasından çağırılacak.

Scuber

Türkiye' dahil birçok ülkede tartışmalara neden olan taşımacılık firması Uber, Avustralya'da scUber isimli denizaltı hizmetini tanıttı.  Tourism Queensland eyaletyle ortaklaşa verilen hizmetle müşteriler dünyaca ünlü Büyük Set Resifi’ni su altında gezebilecek. Kullanıcılar Uber'in mevcut hizmetinde olduğu gibi cep telefonu uygulamalarından 'denizaltı taksiyi' çağırabilecek ve bir saat boyunca dünyanın en ilginç su altı bölgelerinden birinde dolaşabilecek. 2 kişi için hizmet bedeli ise 2070 dolar olarak açıklandı.

UBER'in Avustralya ve Yeni Zelanda Bölge Sorumlusu Susan Anderson yeni hizmetin tanıtımında yaptığı açıklamada "Biz Uber olarak insanlar bir yerden bir yere gittiğinde iyi şeyler olduğuna inanıyoruz. Bu A noktasından B noktasına gitmek de olabilir, Büyük Set Resifi gibi bir doğa harikasına gitmek de olabilir" ifadelerini kullandı. Anderson küresel iklim değişimi sebebiyle tahrip olan Büyük Set Resifi'nin korunması için yapılan çalışmalara da katkıda bulunacaklarını söyledi. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amazon'un yeni cihazı insan duygularını anlayabilecek
TEKNOLOJİAmazon'un yeni cihazı insan duygularını anlayabilecek
Erişim engeli devam eden Wikipedia AİHM'e gitti
TEKNOLOJİWikipedia AİHM'e başvurdu
Facebook kendi kripto parası için Winklevoss kardeşlerle görüştü
TEKNOLOJİEski düşmanların 'para' kardeşliği
Huawei’ye kimler sırtını döndü? [Sıralı Tam Liste]
TEKNOLOJİHuawei’ye kimler sırtını döndü?
Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi
TEKNOLOJİFacebook bu yıl 2,2 milyar hesabı sildi
PUBG Lite Türkiye’de! İşte PUBG Lite sistem gereksinimleri
TEKNOLOJİMilyonların beklediği oyun Türkiye’de!
Güney Kore'nin zor kararı: ABD ile Çin arasında kaldı
TEKNOLOJİKore'ye Huawei baskısı: Arada kaldı!
PUBG Mobile Lite Türkiye ne zaman çıkacak? PUBG Mobile Lite ön kayıt başvurusu ve sistem gereksiniml
TEKNOLOJİPUBG Mobile Lite Türkiye ne zaman çıkacak?
İkinci elde telefonu satarken nelere dikkat edilmeli?
TEKNOLOJİTelefonunu satacaklar, bu haberi dikkatli okuyun!
Drone ile kargo taşımaya başladı
TEKNOLOJİDrone ile teslimata başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X