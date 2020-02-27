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HaberlerEnerjiSon dakika haberler! 19 gün sonra Türkiye'de! İngiltere'den geliyor

Üçüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye 17 Mart'ta varması bekleniyor

Sondaj çalışmalarını Fatih ve Yavuz gemileriyle sürdüren Türkiye'nin satın aldığı üçüncü sondaj gemisi "Sertao" İngiltere'den yola çıktı. 17 Mart'ta Türkiye'ye varması öngörülüyor. Toplam 11 bin 400 metre derinlikte 3 bin metre sondaj açabilen gemi, 2015'e kadar Brezilyalı enerji devi Petrobras tarafından kullanılmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullanmıştı

Üçüncü sondaj gemisi Sertao
AA

Sondaj çalışmalarını Fatih ve Yavuz gemileriyle sürdüren Türkiye'nin satın aldığı üçüncü sondaj gemisi "Sertao" İngiltere'den yola çıktı, 17 Mart'ta Türkiye'ye varması öngörülüyor.

Uluslararası denizcilik verilerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu gemi, İngiltere'nin Port Talbot Limanı'ndaki hazırlıklarını 22 Şubat'ta tamamladı.

Halihazırda "Sertao" olarak anılan fakat Türkiye'ye gelişinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar adlandırılması beklenen sondaj gemisi, 2012'de Güney Kore'de Samsung tarafından üretildi.

Toplam 11 bin 400 metre derinlikte 3 bin metre sondaj açabilen gemi, 2015'e kadar Brezilyalı enerji devi Petrobras tarafından kullanılmıştı.

Uluslararası denizcilik verilerine göre, geminin 17 Mart'ta Türkiye'ye varması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullanmıştı.

Dönmez ayrıca, 24 Şubat'ta da geminin isminin henüz belirlenmediğini söylemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "isim babası" olmasını isteyeceklerini belirtmişti.

Geminin Akdeniz'de çalışma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Dönmez, uzun süre çalışmaya ara verilen Karadeniz'e de gemilerden birinin gönderilebileceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 19 Şubat'ta, Türkiye'nin iki sondaj, iki de sismik araştırma gemisi olduğunu hatırlatarak, "Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Bu, 11 bin 400 metre derinliğe kadar inebilen altıncı nesil bir ultra deniz sondaj gemisidir. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin, geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz." diye konuşmuştu.

Türkiye şu anda Yavuz ve Fatih gemileriyle Akdeniz'deki çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis gemileriyle de sismik arama çalışmaları yürütülüyor.

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