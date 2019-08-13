Hong Kong'de devam eden ve bir ara uçuşların durmasına yol açan protestolar, Asya - Pasifik bölgesinde çalışan hava yolu şirketlerini vurdu.

Çinli ICBC, Pekin yönetimine karşı yapılan protestolardan dolayı, bölgenin en büyük hava yolu şirketlerinden olan Cathay Pacific hisseleri i çin güçlü bir sat tavsiyesinde bulundu. Gerekçe olarak da şirketin markasının protestolar nedeniyle zarar göreceğini gösterdi.

Cathay Pacific hisseleri, dün yüzde 5'in üzerinde düşerek 2009 krizinden bu yana en düşük seviye olan 9.5 hong kong dolarının altına geriledi. 1 aylık periyotta ise hisselerdeki toplam düşüş yüzde 23'ü aştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden gösterilerde bugün alınan genel grev kararı nedeniyle Hong Kong havalimanında 200'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Çin basını, Cathay Pacific'in gösterilere katılan ve destek veren şirket personelinin işlerine son verileceğini yazıyor. Çinli bazı devlet şirketleri ise çalışanlarına Cathay Pacific seferlerini kullanmamalarına dair uyarılar yapıyor. Uzmanlar ise kötü kriz yönetiminin Hong Konglu şirketin marka algısına geri döndürülemez zararlar verebileceğini belirtiyor.