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        Haberler Gündem Politika UEFA'nın Merih Demiral soruşturması: Özel ve Özdağ'dan ortak açıklama | Son dakika haberleri

        UEFA'nın Merih Demiral soruşturması: Özel ve Özdağ'dan ortak açıklama

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özel ve Özdağ, UEFA'nın Merih Demiral soruşturması hakkında değerlendirmede bulundu. Özel, "Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmuyoruz" dedi. Özdağ da, "Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:37
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        Özel ve Özdağ'dan Demiral açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

        GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

        Özel ve Özdağ, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "ALMANYA HİTLER İŞARETİ YAPANLARLA UĞRAŞSIN"

        UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin soru üzerine Özdağ, bozkurt işareti yaparak, şunları söyledi:

        "Bu, Türk milletinin 2 bin yıldan beri işareti. Bozkurt ile karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için bozkurt yaparlar ve herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yoktur. Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan Türkler de yapıyor bunu, Sibirya'da yaşayan Türkler de yapıyor, Azerbaycan'da, Tebriz'de 10 binlerce kişi yapıyor bunu. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur."

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        "UEFA'NINSORUŞTURMA KARARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

        CHP Genel Başkanı Özel de aynı soruya karşılık, şu anda Türkiye'nin ve Türk Milli Takımı'nın tartışmalara, polemiklere değil, cumartesi akşamki maça konsantre olmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

        UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

        "Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum."

        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma Haberi Görüntüle

        NE OLMUŞTU?

        Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği mücadelede 2 gol atan Merih Demiral, maç sonunda "Bozkurt" işareti yaparak gol sevinci yaşadı. Demiral'e bu hareketi sonrası UEFA tarafından soruşturma açıldı.

        Türkiye'den soruşturmaya peş peşe tepkiler gelirken, UEFA'nın vereceği karar bekleniyor.

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        #CHP
        #Özgür Özel
        #Zafer Partisi
        #Ümit Özdağ
        #Son dakika haberler
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