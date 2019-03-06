Ülker'den yapılan açıklamaya göre, şirketin 2018 yılı finansal sonuçları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) gönderildi.
Ülker Bisküvi, geçen yıl satışlarını yüzde 23.4 artırarak 5.96 milyar TL'ye, ana ortaklığa ait net dönem karını yüzde 76.4 artırarak 701 milyon liraya yükseltti.
Şirket, 2018 sonu itibarıyla FAVÖK'ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) yüzde 28 artışla 939 milyon TL'ye ulaştırırken, Ülker Bisküvi'nin Türkiye operasyonları yüzde 17, ihracat ve yurt dışı atıştırmalık operasyonları yüzde 41.5 büyüdü.
'İHRACAT VE YURT DIŞI OPERASYONLARIMIZDA KARLI BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜK'
Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Ülker Bisküvi'nin, 2018 yılında ihracat ve yurt dışı faaliyetlerinin artan desteğiyle büyümesini devam ettirdiğini aktardı.
Toplam atıştırmalık cirosunun 2018 yılında yüzde 25 büyüdüğünü belirten Tütüncü, "Türkiye operasyonlarımızın büyümesi yüzde 17, ihracat ve yurt dışı atıştırmalık operasyonlarımızın büyümesi yüzde 41.5 oldu. Toplam operasyonel karlılığımız 2018 yılında yüzde 28 büyürken yıllık bazda FAVÖK marjı yüzde 15.8 ile rekor seviyeye ulaştı. İhracat büyümemizin önemli katalizörlerinden biri oldu. İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam satış içindeki payı yüzde 38'e ulaştı. Ülker Flipz, Biskrem Extra, Fırından Mozaik Kek, O’lala Waffle Kek, Piko 5 ve Godiva Masterpiece gibi 2018'e portföyümüze güç katacak inovasyonlarla başladık ve hız kesmeden devam ettik.Türkiye'deki tesislerimizi Godiva tablet çikolatalarının üretim üssü haline getirdik.Özellikle bölgesel lider şirket olma hedefimiz doğrultusunda 2016 yılında Yıldız Holding'den alınan Suudi Arabistan, Mısır'daki bisküvi ve çikolata yatırımları, 2017 yılında alınan Kazakistan fabrikası, McVitie's markasının Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarının satın alınması ve son olarak da 2018’de United Biscuits’in IBC Suudi Arabistan bisküvi fabrikasının satın alımıyla önemli sinerjiler yaratarak ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızda karlı büyümeyi sürdürdük" değerlendirmesinde bulundu.
Tütüncü, 2019 yılında da Ülker Bisküvi olarak enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için israfsız üretim modeliyle verimliliği artıracak çalışmalara, yurt içinde yatırımlara, maliyet avantajı yaratacak projelere ve marka yatırımlarına devam edileceğini bildirdi.
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