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Uludağ Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!
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Uludağ Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017! Hangi bölümler var?

2018 Uludağ Üniversitesi taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Üniversite adayları Uludağ Üniversitesi taban ve tavan puanlarını merak ediyor. ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayımlamıştı. İşte 2017 Uludağ Üniversitesi taban ve tavan puanları...

31.07.2018 - 15:21 | Güncelleme:

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Uludağ Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...

Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*
2017
2016
2015
2014		 Yerleşen
2017
2016
2015
2014		 Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014		 Taban Puan
2017
2016
2015
2014
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği DİL
(2017:DİL-1)		 40 + 1
40 + 1
50 + 2
60 + 2		 41
41
52
62		 22.808
20.700
22.600
20.900		 345,60139
343,68166
312,75292
306,28827
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji EA
(2017:TM-3)		 50 + 2
50 + 2
40 + 1
35 + 1		 52
52
41
36		 415.910
382.000
341.000
345.000		 246,12498
276,22469
259,10988
249,14448
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri SAYISAL
(2017:MF-2)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 250.977
244.000
212.000
199.000		 244,38637
237,36660
239,52658
237,99238
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
52
0
0		 65.324
69.700

 372,65616
370,30080
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 60 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 16
72
72
72		 Dolmadı
315.007
245.000
235.000		 245,01504
311,01118
286,74768
299,25051
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma SAYISAL
(2017:MF-2)		 41 + 2
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 43
41
36
36		 207.557
200.000
175.000
169.000		 263,96731
259,15060
258,05306
255,26345
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Biyoloji SAYISAL
(2017:MF-2)		 30 + 1
35 + 1
35 + 1
30 + 1		 31
36
36
31		 213.588
200.000
201.000
218.000		 260,99200
259,11731
244,61521
228,00952
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Biyosistem Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 252.567
250.000
192.000
168.000		 239,87179
235,57290
246,39171
255,66083
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 90.405


 350,14745
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
105 + 3
105 + 3		 103
103
108
108		 233.680
233.000
194.000
177.000		 273,89454
298,52732
282,18044
286,97641
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
105 + 3
105 + 3		 103
103
108
108		 288.412
300.000
247.000
221.000		 257,12918
279,62320
265,95761
270,62521
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 197.191
187.000
155.000
143.000		 264,98913
266,54805
266,57535
272,92949
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
105 + 3
105 + 3		 103
103
108
108		 311.866
322.000
261.000
233.000		 250,68928
274,35022
262,07271
266,85683
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
105 + 3
105 + 3		 103
103
108
108		 351.995
375.000
305.000
285.000		 240,64739
262,43137
251,39027
252,28603
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 60.605
58.300
56.800
57.800		 378,65360
385,90125
359,08586
367,09836
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 83.248
80.200
73.300
73.700		 351,44940
357,35430
337,61344
343,85786
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 56.289
49.900
44.800
42.800		 384,55428
398,56416
376,97683
392,60782
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Felsefe EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
75 + 2		 62
62
62
77		 270.849
251.000
232.000
251.000		 283,62016
309,95567
286,48998
273,83411
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Felsefe EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
75 + 2		 62
62
62
77		 342.330
313.000
278.000
315.000		 263,76672
292,78219
273,89401
256,59596
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-2)		 50 + 2
50 + 2
55 + 2
55 + 2		 52
52
57
57		 168.502
147.000
142.000
150.000		 285,79753
293,72291
278,99520
268,44225
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik SAYISAL
(2017:MF-2)		 25 + 1
15 + 1
15 + 1
20 + 1		 26
16
16
13		 274.606
256.000
246.000
Dolmadı		 235,17366
232,07386
224,10621
Dolmadı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği DİL
(2017:DİL-1)		 40 + 1
40 + 1
50 + 2
55 + 2		 41
41
52
57		 33.172
33.000
30.900
30.300		 302,21590
287,10065
278,27926
261,15460
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Gıda Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 149.838
140.000
115.000
103.000		 293,68326
298,05654
295,52897
309,00762
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 125 + 4
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 129
0
0
0		 116.608


 323,96610
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk EA
(2017:TM-3)		 200 + 5
200 + 5
200 + 5
200 + 5		 205
205
205
205		 18.382
18.900
16.600
22.000		 424,92591
437,35246
410,24077
412,12119
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat EA
(2017:TM-1)		 190 + 5
190 + 5
200 + 5
205 + 6		 195
195
205
211		 238.465
243.000
204.000
192.000		 272,31507
295,39529
278,78792
281,30420
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat EA
(2017:TM-1)		 190 + 5
190 + 5
200 + 5
205 + 6		 195
195
205
211		 305.720
319.000
265.000
253.000		 252,33718
275,00637
261,01416
260,79663
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat SÖZEL
(2017:TS-1)		 220 + 6
220 + 6
220 + 6
250 + 7		 226
226
226
257		 28.890
111.485
68.400
73.600		 398,55605
391,15401
373,89377
387,13940
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat SÖZEL
(2017:TS-1)		 160 + 4
160 + 4
160 + 4
180 + 5		 164
164
164
185		 51.483
157.888
102.000
105.000		 376,78700
375,32562
357,95378
371,55103
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 40 + 1
40 + 1
45 + 2
45 + 2		 41
41
47
47		 66.309
59.200
48.600
51.600		 371,70666
389,44973
372,14494
380,89364
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği DİL
(2017:DİL-1)		 140 + 4
140 + 4
160 + 4
165 + 5		 144
144
164
170		 8.448
8.340
7.220
5.890		 420,96815
421,36672
407,82248
418,48545
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
35 + 1		 62
62
62
36		 57.261
51.600
46.100
42.300		 383,16939
395,91543
375,05061
393,55401
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 190 + 5
190 + 5
200 + 5
215 + 6		 195
195
205
221		 249.722
260.000
224.000
195.000		 268,58985
290,34358
272,55586
279,88396
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 190 + 5
190 + 5
200 + 5
215 + 6		 195
195
205
221		 314.098
334.000
280.000
255.000		 250,10856
271,53514
257,37520
260,41124
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
45 + 2		 62
62
62
47		 344.584
360.000
273.000
235.000		 242,46584
265,71251
259,17660
266,28859
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya SAYISAL
(2017:MF-2)		 95 + 3
90 + 3
90 + 3
80 + 2		 98
93
93
82		 263.662
262.000
238.000
232.000		 239,34219
229,40585
228,22940
217,63832
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 105 + 3
105 + 3
105 + 3
105 + 3		 108
108
108
108		 60.737
57.000
54.400
54.200		 378,46323
387,79084
362,33299
372,80665
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 105 + 3
105 + 3
105 + 3
105 + 3		 108
108
108
108		 85.323
80.600
72.700
72.600		 349,17226
356,81392
338,33047
345,38061
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye EA
(2017:TM-1)		 160 + 4
160 + 4
160 + 4
175 + 5		 164
164
164
180		 177.440
167.000
152.000
134.000		 295,51611
322,52527
298,26681
307,22304
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye EA
(2017:TM-1)		 160 + 4
160 + 4
160 + 4
175 + 5		 164
164
164
180		 233.270
239.000
202.000
196.000		 274,03549
296,76623
279,34016
279,66685
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik SAYISAL
(2017:MF-1)		 50 + 2
50 + 2
35 + 1
30 + 1		 52
52
36
31		 154.712
146.000
139.000
150.000		 290,71686
298,13204
279,31848
273,99605
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık SAYISAL
(2017:MF-4)		 100 + 3
100 + 3
80 + 2
60 + 2		 103
103
82
62		 37.649
33.900
29.500
28.100		 412,29363
425,85791
404,11042
422,26886
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik SAYISAL
(2017:MF-3)		 50 + 2
40 + 1
40 + 1
30 + 1		 52
41
41
31		 102.710
93.900
90.100
86.500		 336,32241
340,36680
323,13593
325,91327
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 2 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0		 2
1
1
0		 131.457
86.600
87.100
 311,79801
348,70994
326,28389
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 55 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2		 57
57
57
57		 23.297
139.150
92.200
91.400		 405,75362
393,45800
368,28189
388,04669
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 55 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2		 57
57
57
57		 31.541
175.879
124.000
118.000		 395,59402
380,34907
353,16313
374,02391
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Otomotiv Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
35 + 1		 62
52
41
36		 82.039
67.300
56.100
48.700		 352,78579
373,55186
360,02501
382,23307
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
62
0
0		 14.531
80.041

 420,12513
405,33497
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji EA
(2017:TM-3)		 90 + 3
80 + 2
80 + 2
65 + 2		 93
82
82
67		 23.842
24.600
21.900
18.500		 416,71958
429,56341
401,76905
417,38703
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2		 62
57
57
57		 34.064
30.900
26.700
24.500		 404,49755
422,15507
395,44152
407,48463
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA
(2017:TM-3)		 55 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2		 57
57
57
57		 40.491
37.400
32.900
30.900		 397,89323
415,44774
388,12636
398,41627
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
55 + 2		 62
62
62
57		 222.643
152.000
144.000
118.000		 301,03581
323,80128
306,51651
308,84036
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği EA
(2017:TM-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
115 + 3		 93
93
93
118		 79.065
78.700
71.900
89.100		 359,09305
378,28217
349,84890
339,12415
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA
(2017:TM-3)		 110 + 3
110 + 3
0 + 0
0 + 0		 113
113
0
0		 107.545
112.000

 350,11662
364,22077
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA
(2017:TM-3)		 110 + 3
110 + 3
0 + 0
0 + 0		 113
113
0
0		 158.238
166.000

 324,90501
339,67296
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 45 + 2
45 + 2
45 + 2
45 + 2		 47
47
47
47		 65.847
38.700
36.700
27.400		 365,92118
376,97728
362,27865
369,23684
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji EA
(2017:TM-3)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 125.238
111.000
98.500
102.000		 340,65889
364,97876
339,06720
336,19535
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi EA
(2017:TM-1)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 268.512
296.000
259.000
230.000		 262,80829
280,71884
262,72357
267,99628
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih SÖZEL
(2017:TS-2)		 65 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 67
77
77
77		 163.059
106.000
106.000
94.600		 323,54249
345,14307
322,96270
320,92605
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 124.814
72.300
74.300
67.300		 341,23813
365,54500
340,37207
338,09830
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri SAYISAL
(2017:MF-3)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 269.816
261.000
230.000
214.000		 238,55822
230,88977
233,04771
230,84229
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
70 + 2		 59
77
77
72		 Dolmadı
238.000
200.000
193.000		 Dolmadı
240,54041
242,79448
241,60448
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi		 Tıp SAYISAL
(2017:MF-3)		 270 + 7
270 + 7
275 + 7
275 + 7		 277
277
282
282		 6.606
6.400
6.480
6.450		 483,12480
489,07783
470,36204
480,18440
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAYISAL
(2017:MF-2)		 35 + 1
35 + 1
30 + 1
30 + 1		 36
36
31
31		 289.529
280.000
246.000
231.000		 229,44583
216,32130
223,93256
219,08487
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-2)		 1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZEL
(2017:TS-2)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
65 + 2		 77
77
77
67		 111.949
64.800
60.900
46.300		 347,93291
370,77973
349,24674
355,18657
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
65 + 2		 77
77
77
67		 70.968
41.600
38.400
31.200		 372,86264
390,42757
368,31147
371,69787
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 29.421
13.400
13.000
11.200		 409,27072
429,64400
405,52560
408,93664
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler EA
(2017:TM-3)		 125 + 4
125 + 4
125 + 4
125 + 4		 129
129
129
129		 129.805
119.000
117.534
99.700		 338,34230
360,59547
320,98328
331,35134
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler EA
(2017:TM-3)		 125 + 4
125 + 4
125 + 4
125 + 4		 129
129
129
129		 175.847
175.000
158.769
145.000		 317,33749
335,95058
301,76043
304,76115
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 105.322


 351,36562
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi		 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
45 + 2		 62
62
62
47		 284.931
291.000
236.000
199.000		 258,10382
281,86074
269,01303
278,49312
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik SAYISAL
(2017:MF-3)		 125 + 4
125 + 4
125 + 4
125 + 4		 129
129
129
129		 82.286
86.800
90.700
90.700		 357,07139
348,43003
322,54674
321,01010
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
55 + 2
45 + 2
0 + 0		 62
57
47
0		 195.559
214.000
190.000
 287,98468
304,66717
283,61388
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Zootekni SAYISAL
(2017:MF-2)		 35 + 1
35 + 1
30 + 1
30 + 1		 36
36
31
31		 275.485
261.000
227.000
221.000		 234,83447
229,94906
232,80747
226,42090

 

 

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