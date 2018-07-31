Uludağ Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Uludağ Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...
|Üniversite Adı/Fakülte
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan*
2017
2016
2015
2014
|Yerleşen
2017
2016
2015
2014
|Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014
|Taban Puan
2017
2016
2015
2014
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|40 + 1
40 + 1
50 + 2
60 + 2
|41
41
52
62
|22.808
20.700
22.600
20.900
|345,60139
343,68166
312,75292
306,28827
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
|EA
(2017:TM-3)
|50 + 2
50 + 2
40 + 1
35 + 1
|52
52
41
36
|415.910
382.000
341.000
345.000
|246,12498
276,22469
259,10988
249,14448
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|250.977
244.000
212.000
199.000
|244,38637
237,36660
239,52658
237,99238
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
52
0
0
|65.324
69.700
—
—
|372,65616
370,30080
—
—
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|60 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|16
72
72
72
|Dolmadı
315.007
245.000
235.000
|245,01504
311,01118
286,74768
299,25051
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|41 + 2
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|43
41
36
36
|207.557
200.000
175.000
169.000
|263,96731
259,15060
258,05306
255,26345
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Biyoloji
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|30 + 1
35 + 1
35 + 1
30 + 1
|31
36
36
31
|213.588
200.000
201.000
218.000
|260,99200
259,11731
244,61521
228,00952
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Biyosistem Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|252.567
250.000
192.000
168.000
|239,87179
235,57290
246,39171
255,66083
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|90.405
—
—
—
|350,14745
—
—
—
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
105 + 3
105 + 3
|103
103
108
108
|233.680
233.000
194.000
177.000
|273,89454
298,52732
282,18044
286,97641
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
105 + 3
105 + 3
|103
103
108
108
|288.412
300.000
247.000
221.000
|257,12918
279,62320
265,95761
270,62521
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|197.191
187.000
155.000
143.000
|264,98913
266,54805
266,57535
272,92949
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
105 + 3
105 + 3
|103
103
108
108
|311.866
322.000
261.000
233.000
|250,68928
274,35022
262,07271
266,85683
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
105 + 3
105 + 3
|103
103
108
108
|351.995
375.000
305.000
285.000
|240,64739
262,43137
251,39027
252,28603
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|60.605
58.300
56.800
57.800
|378,65360
385,90125
359,08586
367,09836
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|83.248
80.200
73.300
73.700
|351,44940
357,35430
337,61344
343,85786
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|56.289
49.900
44.800
42.800
|384,55428
398,56416
376,97683
392,60782
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
75 + 2
|62
62
62
77
|270.849
251.000
232.000
251.000
|283,62016
309,95567
286,48998
273,83411
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
75 + 2
|62
62
62
77
|342.330
313.000
278.000
315.000
|263,76672
292,78219
273,89401
256,59596
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|50 + 2
50 + 2
55 + 2
55 + 2
|52
52
57
57
|168.502
147.000
142.000
150.000
|285,79753
293,72291
278,99520
268,44225
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|25 + 1
15 + 1
15 + 1
20 + 1
|26
16
16
13
|274.606
256.000
246.000
Dolmadı
|235,17366
232,07386
224,10621
Dolmadı
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|40 + 1
40 + 1
50 + 2
55 + 2
|41
41
52
57
|33.172
33.000
30.900
30.300
|302,21590
287,10065
278,27926
261,15460
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|149.838
140.000
115.000
103.000
|293,68326
298,05654
295,52897
309,00762
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|125 + 4
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|129
0
0
0
|116.608
—
—
—
|323,96610
—
—
—
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
(2017:TM-3)
|200 + 5
200 + 5
200 + 5
200 + 5
|205
205
205
205
|18.382
18.900
16.600
22.000
|424,92591
437,35246
410,24077
412,12119
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|EA
(2017:TM-1)
|190 + 5
190 + 5
200 + 5
205 + 6
|195
195
205
211
|238.465
243.000
204.000
192.000
|272,31507
295,39529
278,78792
281,30420
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|EA
(2017:TM-1)
|190 + 5
190 + 5
200 + 5
205 + 6
|195
195
205
211
|305.720
319.000
265.000
253.000
|252,33718
275,00637
261,01416
260,79663
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|220 + 6
220 + 6
220 + 6
250 + 7
|226
226
226
257
|28.890
111.485
68.400
73.600
|398,55605
391,15401
373,89377
387,13940
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|160 + 4
160 + 4
160 + 4
180 + 5
|164
164
164
185
|51.483
157.888
102.000
105.000
|376,78700
375,32562
357,95378
371,55103
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|40 + 1
40 + 1
45 + 2
45 + 2
|41
41
47
47
|66.309
59.200
48.600
51.600
|371,70666
389,44973
372,14494
380,89364
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|140 + 4
140 + 4
160 + 4
165 + 5
|144
144
164
170
|8.448
8.340
7.220
5.890
|420,96815
421,36672
407,82248
418,48545
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
35 + 1
|62
62
62
36
|57.261
51.600
46.100
42.300
|383,16939
395,91543
375,05061
393,55401
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|190 + 5
190 + 5
200 + 5
215 + 6
|195
195
205
221
|249.722
260.000
224.000
195.000
|268,58985
290,34358
272,55586
279,88396
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|190 + 5
190 + 5
200 + 5
215 + 6
|195
195
205
221
|314.098
334.000
280.000
255.000
|250,10856
271,53514
257,37520
260,41124
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
45 + 2
|62
62
62
47
|344.584
360.000
273.000
235.000
|242,46584
265,71251
259,17660
266,28859
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|95 + 3
90 + 3
90 + 3
80 + 2
|98
93
93
82
|263.662
262.000
238.000
232.000
|239,34219
229,40585
228,22940
217,63832
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|105 + 3
105 + 3
105 + 3
105 + 3
|108
108
108
108
|60.737
57.000
54.400
54.200
|378,46323
387,79084
362,33299
372,80665
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|105 + 3
105 + 3
105 + 3
105 + 3
|108
108
108
108
|85.323
80.600
72.700
72.600
|349,17226
356,81392
338,33047
345,38061
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
|EA
(2017:TM-1)
|160 + 4
160 + 4
160 + 4
175 + 5
|164
164
164
180
|177.440
167.000
152.000
134.000
|295,51611
322,52527
298,26681
307,22304
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
|EA
(2017:TM-1)
|160 + 4
160 + 4
160 + 4
175 + 5
|164
164
164
180
|233.270
239.000
202.000
196.000
|274,03549
296,76623
279,34016
279,66685
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|50 + 2
50 + 2
35 + 1
30 + 1
|52
52
36
31
|154.712
146.000
139.000
150.000
|290,71686
298,13204
279,31848
273,99605
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|100 + 3
100 + 3
80 + 2
60 + 2
|103
103
82
62
|37.649
33.900
29.500
28.100
|412,29363
425,85791
404,11042
422,26886
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|50 + 2
40 + 1
40 + 1
30 + 1
|52
41
41
31
|102.710
93.900
90.100
86.500
|336,32241
340,36680
323,13593
325,91327
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|2 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0
|2
1
1
0
|131.457
86.600
87.100
—
|311,79801
348,70994
326,28389
—
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|55 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2
|57
57
57
57
|23.297
139.150
92.200
91.400
|405,75362
393,45800
368,28189
388,04669
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|55 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2
|57
57
57
57
|31.541
175.879
124.000
118.000
|395,59402
380,34907
353,16313
374,02391
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Otomotiv Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
35 + 1
|62
52
41
36
|82.039
67.300
56.100
48.700
|352,78579
373,55186
360,02501
382,23307
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
62
0
0
|14.531
80.041
—
—
|420,12513
405,33497
—
—
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
|EA
(2017:TM-3)
|90 + 3
80 + 2
80 + 2
65 + 2
|93
82
82
67
|23.842
24.600
21.900
18.500
|416,71958
429,56341
401,76905
417,38703
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2
|62
57
57
57
|34.064
30.900
26.700
24.500
|404,49755
422,15507
395,44152
407,48463
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
(2017:TM-3)
|55 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2
|57
57
57
57
|40.491
37.400
32.900
30.900
|397,89323
415,44774
388,12636
398,41627
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
55 + 2
|62
62
62
57
|222.643
152.000
144.000
118.000
|301,03581
323,80128
306,51651
308,84036
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
(2017:TM-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
115 + 3
|93
93
93
118
|79.065
78.700
71.900
89.100
|359,09305
378,28217
349,84890
339,12415
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
(2017:TM-3)
|110 + 3
110 + 3
0 + 0
0 + 0
|113
113
0
0
|107.545
112.000
—
—
|350,11662
364,22077
—
—
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
(2017:TM-3)
|110 + 3
110 + 3
0 + 0
0 + 0
|113
113
0
0
|158.238
166.000
—
—
|324,90501
339,67296
—
—
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|45 + 2
45 + 2
45 + 2
45 + 2
|47
47
47
47
|65.847
38.700
36.700
27.400
|365,92118
376,97728
362,27865
369,23684
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
|EA
(2017:TM-3)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|125.238
111.000
98.500
102.000
|340,65889
364,97876
339,06720
336,19535
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
|EA
(2017:TM-1)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|268.512
296.000
259.000
230.000
|262,80829
280,71884
262,72357
267,99628
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|65 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|67
77
77
77
|163.059
106.000
106.000
94.600
|323,54249
345,14307
322,96270
320,92605
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|124.814
72.300
74.300
67.300
|341,23813
365,54500
340,37207
338,09830
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|269.816
261.000
230.000
214.000
|238,55822
230,88977
233,04771
230,84229
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
70 + 2
|59
77
77
72
|Dolmadı
238.000
200.000
193.000
|Dolmadı
240,54041
242,79448
241,60448
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
|Tıp
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|270 + 7
270 + 7
275 + 7
275 + 7
|277
277
282
282
|6.606
6.400
6.480
6.450
|483,12480
489,07783
470,36204
480,18440
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|35 + 1
35 + 1
30 + 1
30 + 1
|36
36
31
31
|289.529
280.000
246.000
231.000
|229,44583
216,32130
223,93256
219,08487
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
65 + 2
|77
77
77
67
|111.949
64.800
60.900
46.300
|347,93291
370,77973
349,24674
355,18657
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
65 + 2
|77
77
77
67
|70.968
41.600
38.400
31.200
|372,86264
390,42757
368,31147
371,69787
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|29.421
13.400
13.000
11.200
|409,27072
429,64400
405,52560
408,93664
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
|EA
(2017:TM-3)
|125 + 4
125 + 4
125 + 4
125 + 4
|129
129
129
129
|129.805
119.000
117.534
99.700
|338,34230
360,59547
320,98328
331,35134
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
|EA
(2017:TM-3)
|125 + 4
125 + 4
125 + 4
125 + 4
|129
129
129
129
|175.847
175.000
158.769
145.000
|317,33749
335,95058
301,76043
304,76115
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|105.322
—
—
—
|351,36562
—
—
—
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
|Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
45 + 2
|62
62
62
47
|284.931
291.000
236.000
199.000
|258,10382
281,86074
269,01303
278,49312
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|125 + 4
125 + 4
125 + 4
125 + 4
|129
129
129
129
|82.286
86.800
90.700
90.700
|357,07139
348,43003
322,54674
321,01010
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
55 + 2
45 + 2
0 + 0
|62
57
47
0
|195.559
214.000
190.000
—
|287,98468
304,66717
283,61388
—
|ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|35 + 1
35 + 1
30 + 1
30 + 1
|36
36
31
31
|275.485
261.000
227.000
221.000
|234,83447
229,94906
232,80747
226,42090
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