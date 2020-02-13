Ümit Zaim Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Öncelikle bir toparlama yapalım; 2019'u nasıl bitirdiniz? 2020 yatırım planlarınız neler?

Ümit Zaim: 2020'de o kadar çok mağaza açmayacağız belki birkaç tane açarız. Şu anda bütün önceliğimiz karlılık ve verimlilik. E-ticaret perakende sektöründe bütün hikayeyi değiştiriyor, bizim de e-ticarette cirodan payımız yüzde 6 idi bu sene yüzde 10 olacak. Mağaza açmasak bile e-ticaret sayesinde büyüme ihtimalimiz var. Burada asıl önemli olan mevcut mağazalarımızda satışlarımızı nasıl artırabiliriz.

3 buçuk milyon dolar bir ihracatımız var, bundan sonra yurtdışına nasıl açılabiliriz bunu düşünüyoruz zaten cadı kazanının içindeyiz, bu faizlerin durumu geçen sene 20'den 35'e çıktı ben nasıl gideceğim yurtdışında mağaza açacağım açık konuşmak lazım. Bütün istediğimiz istikrar.

Mağazalarımızı yurtdışına açmamız lazım hem tekstilci olarak hem de ayakkabıcı olarak. Yurtdışında toplamda 13 mağazamız var, bu sene de Ürdün'de açıyoruz. Yani bu faizler biraz daha inerse Avrupa'ya da açılmak istiyoruz.

Ayakkabı sektöründe birçok konkordato yaşandı, 2020 sektör için daha iyi geçer mi beklentiler ne yönde?

Ümit Zaim: Türkiye'de 400 milyon ayakkabı üretiliyor, bunun 250 milyonu iç piyasada üretiliyor, 150 milyonu ihracata gidiyor. Bu sene de ihracatımız 1 milyar dolar oldu bu da fena bir rakam değil.

Ziraat Bankası ayakkabı sektörü için bir kredi sağladı, hem üretim hem de istihdam için..Bu finansman kaynağı sektör nasıl etki etti?

Ümit Zaim: Ayakkabı üreticileri kaç tane işçi çalıştırıyorsa kişi başına 50 bin TL kredi veriyor, tabi bu mevcutu korumak için çok önemli. Daha fazla işçi alırsanızda artı bir 150 bin TL veriyor tabi bu çok iyi oldu.

2020'de sektör için belli başlı riskler neler?

Ümit Zaim: Bir kere bu faizlerin düşmesi bizi inanılmaz rahatlattı. Faizler 15'lere düştü ve 10'lara düşecek diye de umudumuz var. Banka kredi kartlarının faizlerinin şu anda 1.5'a indi. Geçen sene bütün çalıştığımızı hoop bankalara faize verdik hepimiz böyle çalıştık. Şu anda moralimiz gayet iyi. 2020'ye de olumlu bakıyorum enseyi karartmayalım diyorum.