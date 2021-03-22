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İngiltere ve Hollanda merkezli hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever'e Rekabet Kurulu'dan ceza geldi. Kuruldan yapılan açıklamada, şirkete 274.4 milyon TL ve 205.8 milyon TL olmak üzere iki ayrı idari para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, Unilever'in 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ıncı ve 4'üncü maddeleri ihlal ettiğine karar verdiği aktarıldı.

Unilever hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın yer aldığı açıklamada, "Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş.’nin endüstriyel dondurma pazarında, anında tüketilen dondurma pazarında ve evde tüketilen dondurma pazarında hâkim durumda olduğuna, uyguladığı indirimler vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullandığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6'ıncı maddesini ihlal ettiğine, Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile akdettiği sözleşmede Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ye Rekabet Kurulu’nun 15.05.2008 tarih ve 08-33/421-147 sayılı kararında yasaklanan rekabet etmeme yükümlülüğü getirdiğine ve 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine karar verilmiştir" denildi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Unilever'a ait dolapların kullanılmasını düzenleyen ariyet sözleşmelerinin münhasırlık hükmünün 100 m2 altında kapalı satış alanı bulunan satış noktalarındaki rekabeti engellediğine yönelik de karar alındığı kaydedildi.