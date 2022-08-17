Üniversite kayıtlarında geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar gözünü üniversite kayıt dönemine çevirdi. Üniversiteye kayıt olmak ve kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen adaylar üniversite harç ücretlerini araştırmaya başladı. Peki Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...