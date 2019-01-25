Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından 10, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibinden 3, Antalya Emniyet Müdürlüğünden 5 kişilik dalgıç ekibi derede 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına Jandarma'ya ait iki arama kurtarma köpeğinin de katılımıyla başladı.

Çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur olay yerinden yönetiyor.

"TAŞLAR BAŞIMIZIN YANINDAN KURŞUN GİBİ GEÇİYORDU"

Sanayi esnafından Cevdet Başkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde çalıştığı sırada büyük bir gürültüyle hortumun ortaya çıktığını belirtti.

Hortumun büyüklüğünü görünce işletmenin içerisine saklandıklarını dile getiren Cevdet Başkan, şunları söyledi:

"İş yerinin ortasındaki kolona tutunarak hortumun geçmesini bekledik. Taşlar başımızın yanından kurşun gibi geçiyordu. O küçük kolon bizi korudu. Yaşadığımız için mutluyuz. İş yerinde ve araçlarımızda zarar var. Kader Buse Acar, komşumuzun kızı. Görmediğimiz, yaşamadığımız bir çileyi yaşadık. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın. Kulaklarım hala çınlıyor. Kızımızı arama çalışmalarına biz de destek olacağız."

KEMER DEVLET HASTANESİ'NDEKİ ZARAR

İlçede yaşanan hortumda zarar gören Kemer Devlet Hastanesi de drone ile görüntülendi.

Hastanenin bazı camlarının kırıldığı, otoparktaki araçların zarar gördüğü, ağaçların ise köklerinden koptuğu görüldü.

Olayın ardından hastanedeki hastalar başka yerlere sevk edilirken, sadece acil servis hizmet veriyor.