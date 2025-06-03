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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Jason Statham, Antalya'da tatil yaptı - Magazin haberleri

        Jason Statham, Antalya'da tatil yaptı

        Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın, Antalya'nın Serik ilçesinde bir hafta tatil yaptığı ortaya çıktı. Statham, tatiline dair fotoğraflarını sosyal medya sayfasında yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:29
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        2023 yapımı 'Servet Operasyonu' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalan İngiliz oyuncu Jason Statham'ın tatil için ailesiyle yeniden kente geldiği öğrenildi.

        Jason Statham, bir haftalık tatilinde çektiği fotoğrafları, 42 milyon takipçisi olduğu sosyal medya hesabından; "Geri dönmek harika. Bu yeri seviyoruz" sözleriyle paylaştı. Jason Statham'ın, tatilinin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi. Statham'ın yanında model eşi Rosie Huntington-Whiteley'in de olduğu öğrenildi.

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        Statham, Rosie Huntington Whiteley ile 2010 yılından bu yana birlikte. Çiftin biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu var.

        Oyuncunun fotoğraflarına Türk takipçileri de yoğun ilgi gösterdi.

        2023'de de Antalya'ya tatil için gelen Statham, Türkiye'ye hayran kaldığını, özellikle Antalya'yı çok sevdiğini ve fırsat bulduğunda yeniden geleceğini dile getirmişti. Oyuncunun eşi model Rosie Huntington-Whiteley ise; "Türkiye'ye âşık olduk, çok güzel bir ülke" ifadelerini kullanmıştı.

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