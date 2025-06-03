2023 yapımı 'Servet Operasyonu' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalan İngiliz oyuncu Jason Statham'ın tatil için ailesiyle yeniden kente geldiği öğrenildi.

Jason Statham, bir haftalık tatilinde çektiği fotoğrafları, 42 milyon takipçisi olduğu sosyal medya hesabından; "Geri dönmek harika. Bu yeri seviyoruz" sözleriyle paylaştı. Jason Statham'ın, tatilinin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi. Statham'ın yanında model eşi Rosie Huntington-Whiteley'in de olduğu öğrenildi.

REKLAM Statham, Rosie Huntington Whiteley ile 2010 yılından bu yana birlikte. Çiftin biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu var. Oyuncunun fotoğraflarına Türk takipçileri de yoğun ilgi gösterdi.