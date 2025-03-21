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        Haberler Dünyadan Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham ilk kez birlikte moda kampanyasında - magazin haberleri

        Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham ilk kez birlikte moda kampanyasında

        İki çocuklu Rosie Huntington - Whiteley ile Jason Statham, ilk kez bir moda kampanyası için birlikte poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:38
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        İlk kez birlikte moda kampanyasındalar
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        Ünlü model ve oyuncu Rosie Huntington - Whiteley (37) ve aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham (57), çift olarak ilk kez bir moda kampanyasında yer aldı.

        Sinema dünyasının ünlü çiftlerinden biri olan Rosie Huntington - Whiteley ile Jason Statham, bir markanın ilkbahar -yaz 2025 koleksiyonunu tanıtmak üzere Portekiz'in Comporta bölgesindeki çekimde birlikte kamera karşısına geçti.

        2010'dan bu yana birlikte olan İngiliz çift, 2016’da nişanlandı. Uzun bir nişanlılık dönemi geçiren Rosie Huntington - Whiteley ile Jason Statham'ın 2017'de doğan Jack Oscar adında bir oğlu ve 2022'de doğan Isabella James adında bir kızı var.

        Victoria’s Secret modeli olarak ünlenen Rosie Huntington - Whiteley, 'Transformers: Ayın Karanlık Yüzü' ve 'Mad Max: Fury Road' filmleriyle oyunculuk kariyerine de adım attı.

        Dövüş ve aksiyon filmlerinin aranan yüzü olan Jason Statham ise 'Hızlı ve Öfkeli' serileri ile 'Cehennem Melekleri, 'Taşıyıcı', 'Kapışma' filmleriyle tanınıyor.

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        #Jason Statham
        #Rosie Huntington-Whiteley
        #Moda
        #reklam
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