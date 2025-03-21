Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham ilk kez birlikte moda kampanyasında

Ünlü model ve oyuncu Rosie Huntington - Whiteley (37) ve aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham (57), çift olarak ilk kez bir moda kampanyasında yer aldı.

Sinema dünyasının ünlü çiftlerinden biri olan Rosie Huntington - Whiteley ile Jason Statham, bir markanın ilkbahar -yaz 2025 koleksiyonunu tanıtmak üzere Portekiz'in Comporta bölgesindeki çekimde birlikte kamera karşısına geçti.

2010'dan bu yana birlikte olan İngiliz çift, 2016’da nişanlandı. Uzun bir nişanlılık dönemi geçiren Rosie Huntington - Whiteley ile Jason Statham'ın 2017'de doğan Jack Oscar adında bir oğlu ve 2022'de doğan Isabella James adında bir kızı var.

Victoria’s Secret modeli olarak ünlenen Rosie Huntington - Whiteley, 'Transformers: Ayın Karanlık Yüzü' ve 'Mad Max: Fury Road' filmleriyle oyunculuk kariyerine de adım attı.

Dövüş ve aksiyon filmlerinin aranan yüzü olan Jason Statham ise 'Hızlı ve Öfkeli' serileri ile 'Cehennem Melekleri, 'Taşıyıcı', 'Kapışma' filmleriyle tanınıyor.