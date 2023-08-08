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        Haberler Müzik Ünlülerin Erkin Koray üzüntüsü - Magazin haberleri

        Ünlülerin Erkin Koray üzüntüsü

        Erkin Koray, Kanada'da akciğer rahatsızlığı için tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlüler, Erkin Koray'ın hayatını kaybetmesiyle üzüntülerini dile getirdi

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 07:35
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        1

        SABAHAT AKKİRAZ

        'Ah Sevgili Erkin Koray, korkutma bizi' demiştim. Sen de bizi bırakıp gittin. Çok üzgünüm. Halkını bu kadar derinden etkileyen, iz bırakan az sanatçı vardır. Sanat ailemiz biraz daha eksildi. Nur içinde uyu...

        2

        MAHSUN KIRMIZIGÜL

        Çok değerli ustamız Erkin Koray’ı kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Önce Barış Manço, sonra Cem Karaca ve şimdi Erkin baba bizlere veda etti. Büyük ustanın yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Her zaman kalbimizdesin. Ah baba, ah... Şarkılarının çocukluğumda çok anısı var.

        3

        EROL EVGİN

        Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.

        4

        NAZAN ÖNCEL

        'Fesuphanallah' demeyen var mıdır içimizde; ya da 'Gönül Salıncağı’na binmeyen, 'Kör olası çöpçüler; aşkımı süpürmüşler' diyen de biz değil miydik? 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' diye de az ağlamadık hani… Hey gidinin Erkin’i hey! Getirin bana o günleri, yakalım bugünleri. Türk rock müziğinin başı sağ olsun. Sevgi saygıyla... Fotoğraf 1996...

        5

        İSKENDER PAYDAŞ

        Kardeşi Korkut Koray, babamın orkestrasının davulcusuydu, elinde büyüdüm. Yeğeni Tayla Koray, bebekliğimizden yana arkadaşım... Kendimi bildim bileli yaşamımın bir yerlerinde olan, birlikte çalışma fırsatını da bulduğum, daha bir hafta önce hal hatır sorduğum, benim için gerçek anlamda ölümsüz bir kahraman olan Erkin ağabeyimin bu dünyadan göç ettiğine inanmam çok zor olacak. Çok üzgünüm, çok…

        6

        AYŞEGÜL ALDİNÇ

        O da gitti… 'Yalnızlar Rıhtımı’nın tam ortasında ıssız kaldık… #ErkinKoray

        7

        FERHAT GÖÇER

        Ah Erkin baba... Senden bana son kalan, bir eski resim şimdi... Mekanın cennet olsun...

        8

        DEMİR DEMİRKAN

        Ah be Erkin ağabey... Dün gibi, bütün o muhabbetlerimiz Kanlıca'dan, New York'a... Çok büyük değerler bıraktın bize şarkılarınla, yıllarca söyledim sahnede. Ne büyük şanstır ki aynı hayat dönemine denk geldik ve tanıdım seni. Şarkılarını, seni bilenleri, sevenleri tanıdım, Damla'yı tanıdım. Huzurla, müzikle...

        9

        SILA GENÇOĞLU

        Ve bir baba daha gider… Başımız sağ olsun. #ErkinKoray

        10

        DOĞUKAN MANÇO

        Anadolu rock artık anılarda... Başımız sağ olsun...

        11

        IŞIN KARACA

        Bir ustaya daha veda ettik… Yolun ışıkla dolsun… Mekanın cennet olsun Erkin ağabey... #erkinkoray

        12

        İBRAHİM BÜYÜKAK

        13

        EMRE KARAYEL

        Erkin Baba'yla 20'li yaşlarda tanışırsın eğer şanslıysan. Bir şey vesile olur hayatına girer ve kuluçka dönemi yoğun geçer. Sabah akşam dinlersin. Dinlersin, sonra çalarsın. Sonra hepsi... Teşekkürler Erkin Koray...

        14

        BKM

        Anadolu rock müziğinin öncü ismi, büyük usta Erkin Koray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        #erkin koray
        #Erkin Koray kaç yaşında
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