Uyumak orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayında en çok araştırılan konular arasında. Ramazan ayında oruçluyken yorgunluktan veya zamanı öldürmek için uyumayı seçer bir çoğumuz. Peki uyumak orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bu sorunun yanıtını resmi sayfasında cevapladı. İşte o çok merak edilen sorunun cevabı...

UYUMAK ORUCU BOZAR MI?

Orucun sahih/geçerli olması için, “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.