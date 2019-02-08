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Caner Aktan'ın haberine göre İzmit'te devlet memuru olarak çalışan Abdulnasır Ç., eşi Nurten F. ile tartıştıktan sonra eşinin uyumasını bekledi. Abdulnasır Ç., demir çubukla uyuyan eşine saldırdı. Bu sırada komşular sesler nedeniyle olay yerine geldi. Abdulnasır Ç. olay yerinden kaçtı, üzerindeki kanlı kıyafetleri çöpe attı. Ölümden dönen kadın hastaneye kaldırıldı. Abdulnasır Ç. ise yakalanarak cezaevine gönderildi.
YARGITAY: TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMAMALI
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Abdulnasır Ç.'ye kendini savunamayacak durumda yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs suçundan ‘haksız tahrik' indirimi de yapılarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Abdulnasır Ç. hakkında verilen kararı ‘tahrik indirimi yapılmamalı' diyerek bozdu.
"AĞIR SÖZLER SÖYLEYİP TOKAT ATTIM" DİYEREK ESKİ EŞİNİ SAVUNDU
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılama başladı. Duruşmaya olay sonrasında boşanan Nurten F. de katıldı. Nurten F. yargılama sırasında aile baskısı nedeniyle bazı şeyleri söyleyemediğini ifade ederek, "Eşimle seviyeli güzel bir ilişkimiz vardı. Bir süredir beni biri takip ediyordu. Bunu eşime anlattım. Bir iki gün sonra takip eden şahsı yolda durdurdum ve neden takip ettiğini sordum. Beni ölen ablasına benzetmiş. O günden sonra da o şahsı görmedim. Eşimle bir tartışmamızda bu olayı hatırlatarak ‘beni takip ettiler hiçbir şey yapmadın' dedim. Ağır sözler söyledim ve tokat attım" dedi.
YARALAMA CEZASI İSTEDİ
Abdulnasır Ç.'nin öfke problemi olduğunu, bir süredir ilaçlarını kullanmadığını belirten Nurten F. tartışma sırasında eşine tokat attığını söyledi. Nurten F.'nin söylemleri sonrasında savcı mütaalasını verdi. ‘İndirim yapmayın' diyen Yargıtay'a karşı savcı hem haksız tahrik indirimi talep etti, hem de kasten öldürmeye kasıt suçu yerine yaralama sebebiyle cezalandırma istedi. "Kasten öldürme amacı olmadığı kanısı oluşmuştur. Öldürme vasfı olsaydı zaten korumasız şekilde yatan mağduru 1 veya 2 darbe ile öldürebilirdi" diyen savcı Abdulnasır Ç.'nin yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık müdafinin süre talebi nedeniyle duruşmayı erteledi.
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