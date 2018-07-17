Vaillant Group Türkiye insan kaynaklarında proje ihracına başladı



Vaillant Group Türkiye’de hayata geçirilen İK projeleri yurtdışına açılıyor. İK uygulamaları ile Vaillant Global’in dikkatini çektiklerini belirten Vaillant Group Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Nilüfer Birdal, Türkiye’de uyguladıkları projelerin diğer ülkelerde hayata geçirilmesi için bazı çalışanların yurtdışında görevlendirildiğini söyledi.

Analitik İK Faaliyetleri, Satış Prim Sistemleri, İşveren Markası ve Sosyal Medya Faaliyetleri başlıkları altında yaptıkları yaratıcı İK Uygulamaları ile Vaillant Group içerisinde öne çıktıklarını dile getiren Birdal “Türkiye İK ekibimizden 3 arkadaşımız Almanya’da çeşitli görevlere davet edildiler. Her 3 arkadaşımız da Almanya’da ikamet ederken, İngiltere, Fransa, Çin, İspanya, İtalya gibi şirketimizin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki İK ekiplerine desteklerini sunacaklar” dedi.



Türkiye artık trend belirleyen ülke oldu

Yurtdışında yapılan geliştirmelerin Türkiye’ye transfer edilmesinin başarı olarak görüldüğü dönemlerden, Türkiye’nin kendi kaynakları ile fark yarattığı dönemlere geçildiğine dikkat çeken Birdal “Trendi takip etmekten, trendleri belirlemeye geçiş yapmak için gereken tüm özellikler bizde var. Bu transferler Türk insanının ve Türkiye organizasyonunun başarısını kanıtlıyor. Çalışanlarımızın yurtdışı görevlere ilgi göstermesini destekliyoruz” diye konuştu.