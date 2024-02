Erdal ile Ece, Senden Başka, Hayatla Barış sinemada; Canavar sahnede! 23 Şubat vizyondaki filmler

Bu hafta izleyicinin merakla beklediği filmler vizyonda girdi. Şahan Gökbakar’ın yeni komedi filmi "Erdal ile Ece", ilişkilerinde acı tatlı çatışmalar yaşayan ve bu nedenle kendilerini türlü komik durumların içerisinde bulan evli bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Ekin Pandır yönetmenliğinde vizyona girecek "Hayatla Barış", küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelle olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen Barış Telli’nin hayatına odaklanıyor. Haftanın romantik komedi filmi "Senden Başka" (Anyone But You), birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Jonathan Glazer’in üstlendiği "İlgi Alanı" (The Zone of Interest), Auschwitz kampının yanında aileleri için ideal bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı ve eşinin hikayesini konu ediniyor. Çocuklar için Oyuncaklar Firarda anismasyon filami olarak vizyondaki yerini alırken, kroku ve gerilim türünde de Ritüel filmi beyaz perdede.

Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin, Hakan Emre Ünal'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Canavar oyunu sahnede izleyicisini beklerken, Pera Müzesi'nde Alâeddin Yavaşca anısına düzenlenen konser sanata severleri bekliyor. Ayrıca Lale Çavuldur tarafından hazırlanan 'Filler Neden Öfkeli?' sergisi Millî Reasürans Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.