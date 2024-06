Sessiz Bir Yer: Birinci Gün sinemada; Harbiye'de Mabel Mabel Matiz ve Şevval Sam konseri

Kurban Bayramı dönüşü bu hafta sinemalarda çok sayıda film vizyona giriyor. İlk kez vizyona girecek filmler haricinde Hayao Miyazaki'nin Yürüyen Şato filmi de bu hafta yeniden sinemalarda gösterilecek. Bu haftanın bilim kurgu filmleri arasında Sessiz Bir Yer: Birinci Gün'de (A Quiet Place: Day One) dünyanın sessizliğe gömülmesine neden olan yaratıkların yeryüzüne indiği gün yaşananları konu ediniyor. Yerli bilim kurgu filmi Bir Zamanlar Gelecek: 2121, gelecekte iklim krizinin yol açtığı kıtlık sebebiyle insanlığın kendini içerisinde bulduğu yeni koşullarda hayatını sürdüren bir ailenin hikayesini anlatıyor. Bir diğer bilim kurgu filmi olan Yüzyıl İleri'de (Guest From the Future), farklı dünyalarda yaşayan Kolya ve Alisa’nın hikayesini konu ediniyor. Haftanın korku filmlerinden Harruk. Şeyda (Shayda) filminde ise İranlı bir kadın olan Şeyda'nın, 6 yaşındaki kızıyla birlikte Avustralya’ya iltica edip ve kadın sığınma evine yerleşmesi ve akabinde gerçekleşen olaylar anlatılır.

Bu hafta sonu Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde Mabel Matiz ve Şevval Sam'ın 30. sanat yılına özel düzenlediği konseri var. 1 Temmuz'da Zeynep Bastık, 2 Temmuz'da Loreena McKennitt, 4 Temmuz'da Sefo ve 5 Temmuz'da An Epic Symphony & Pentagram konseri düzenlenecek. Enka'da Fazıl Say ve Kenan Doğulu konserleri olacak. Adalar'da caz festivali başlıyor. KüçükÇiftlik Park’ta bir yaz klasiği haline gelen KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın 2024 seçkisi izleyici ile buluşacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.