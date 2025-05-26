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        Anasayfa Video AK Partili Zafer Sırakaya: Dünyanın her yerinde Türkiye'nin varlığını görebilme imkanımız var

        AK Partili Zafer Sırakaya: Dünyanın her yerinde Türkiye'nin varlığını görebilme imkanımız var

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        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2025 - 10:37 Güncelleme: 26 Mayıs 2025 - 10:42

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in sorularını yanıtladı. Sırakaya, "Türkiye'nin bugünkü çalışmalarının esasında 23 yıllık ödevlerini yapmış olan, demokrasisini geliştirmiş olan, aralıksız büyümesini sağlamış bir Türkiye'nin uluslararası çalışmalarını etkin şekilde yapıyor olmasını sağlıyor. Türkiye bugün dünyaya verdiği mesaj daha adil ve daha yaşanabilir bir dünyayı sağlamaktan başlıyor. Türkiye bugün Ortadoğu'ya baktığında petrol, Afrika'ya baktığında elmas görmüyor. Bunları yapabilmek için gücünüz olması gerekiyor. Bugün gücü olan, diplomasiyi sonuna kadar kullanan bir Türkiye'yi görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübesi, birikimini uluslararası arenada yansıtabilme imkanımız var. Dünyanın her yerinde Türkiye'nin varlığını görebilme imkanımız var" dedi.

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