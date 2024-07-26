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        Anasayfa Video Deadpool & Wolverine sinemaları ele geçirdi! Harbiye'de Yıldız Tilbe, Simge, Hakan Altun konseri

        Deadpool & Wolverine sinemaları ele geçirdi! Harbiye'de Yıldız Tilbe, Simge, Hakan Altun konseri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2024 - 03:06 Güncelleme: 26 Temmuz 2024 - 09:14

        24 Temmuz’da vizyona giren Deadpool & Wolverine filmi sinemalarda izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu hafta Deadpool & Wolverine dışında vizyonda 3 film daha girdi. İlki yerli korku filmi Ahbar, ikincisi yabancı bilim kurgu ve gerilim filmi Galaktik Saldırı: Uzaylı İstilası ve Frnasa'da geçen Woody Allen’ın yönetmenliğinde romantik film Şans Eseri... ENKA Açık Hava Sineması, Başka Sinema işbirliğiyle perdelerini açıyor... 1 Ağustos’ta Mükemmel Günler (Perfect Days) filmiyle başlayacak, 5 Ağustos’ta Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and Heron), 7 Ağustos’ta Bir Skandalın Peşinde (May December) ve 9 Ağustos’ta Oppenheimer’la devam edecek. Leyla ile Mecnun Değil, Kadıköy Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek tiyatro oyunu olurken, Dasdas'ın Deli Bayramı oyunu da Swissôtel The Bosphorus'da izleyici ile buluşacak. İstanbul'un en önemli tarihi mekanları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı'nda "Yeraltının Kapıları" sergisi gösterileck. Harbiye Açık Hava Sahensin'de bu hafta her akşam bir konser var. 27 Temmuz'da Yıldız Tilbe, 28 Temmuz'da Nilüfer, 29 Temmuz'da Simge, 30 Temmuz'da Derya Bedavacı, 31 Temmuz'da Hakan Altun sevenleriyle buluşacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi. 

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