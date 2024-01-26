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        Anasayfa Video Magazin Cem Karaca'nın Gözyaşları sinemada, Saatleri Ayarlama Enstitüsü sahnede! İşte 26 Ocak'ta vizyona giren filmler

        Cem Karaca'nın Gözyaşları sinemada, Saatleri Ayarlama Enstitüsü sahnede! İşte 26 Ocak'ta vizyona giren filmler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ocak 2024 - 10:49 Güncelleme: 26 Ocak 2024 - 11:35

        Gerek müzik kariyeri gerek hayatıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın yaşamını konu edinen Cem Karaca'nın Gözyaşları, Yüksel Aksu yönetmenliğinde vizyona girdi. Senaristliğini Uğur Güvercin ve Cihan Deniz’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop’un yer aldığı Haydi Tut Elimi, Güldüy Güldüy Show ekibi tarafından beyaz perdeye taşındı. Haftanın aksiyon ve gerilimi bir araya getiren filmlerinden Çıkış Yok (No Way Up), düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren bir grup insanın yaşadıklarını konu ediniyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Kristoffer Borgli’nin üstlendiği Rüya Senaryo (Dream Scenario), Nicolas Cage’i bir komedi filminde sinemaseverlerle buluşturuyor. Sahnede ise Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eserinden uyarlanan Saatleri Ayarlama Enstitüsü Serkan Keskin'in muhteşem performansıyla sahnede izleyicisini bekliyor. 

        Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate’in, İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla Türkiye’ye gelen koleksiyonu, “The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art”/ “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi 23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Artİstanbul Feshane’de sanatseverlerle buluşuyor. 15 tatile özel programlar da devam ediyor. İBB Kültür AŞ, sömestir tatiline özel olarak, 20 Ocak – 4 Şubat tarihlerinde Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk’te 18 yaş ve altı tüm gençleri ücretsiz ağırlıyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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