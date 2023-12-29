Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz! Fındıkkıran sahnede! 29 Aralık vizyona giren filmler

Devam niteliğinde olan 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' çocuklarla eğlenceli bir hafta sonu geçirmek için vizyonda. İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği, başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı aile komedisi ‘Mutluyuz’ da bugün vizyona girdi. Başrollerinde Julianne Moore ve Natalie Portman'la etkileyici bir Todd Haynes filmi, Bir Skandalın Peşinde de vizyonda. Bir aktris, geçmişlerini araştırmak için Tüm toplumun ilgisini üstünde toplayan, kötü şöhretli 12 yıllık evlilikleriyle tanınan çiftin hayatına dahil olduğunda, ünlü çift bu büyük baskının altında ezilmesini anlatan iddialı bir film. Bu hafta gerilim - korku türünden 2 film de vizyonda. Karanlık Ruhlar ve İçimdeki Şeytan izleyicisini bekliyor.

Sahnelerde ise yeni yıl coşkusu var. Devlet Çoksesli Korosu, 30 Aralık 2023’te vereceği, her yıl Ankaralı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Yeni Yıl Konserini, gelenekselleştiği üzere Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile birlikte, CSO Ada Ankara Ana Salon’da gerçekleştirecek. İstanbul'da bir yeni yıl klasiği olan Fındıkkıran Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) prömiyerini gerçekleştirdi ve Ocak ayı boyunca izleyicisini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.