Kadınlar Aquaman'e karşı! Ferrari filmi nasıl? İşte 22 Aralık vizyona giren film, tiyatro, sergiler

Devam niteliğinde olan Aquaman ve Kayıp Krallık filmi bugün vizyona girerek, seyirciye güçlü görsel efektler ile fantastik bir maceraya çıkmaya davet ediyor. Bu hafta vizyona giren 3 yerli film özellikle geniş kadın oyuncu kadrolarıyla dikkatleri çekiyor. Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğinde vizyona giren komedi filmi Cenazemize Hoş Geldiniz filmi izleyicilere kahkahaya davet ediyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu senaryosunu ise Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı Kadınlara Mahsus, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 8 kadının hikayesini konu ediniyor. Festivallerden ödüllerle dönen Aniden filmi, sağlık sorunu yaşarken geçmişinin peşine düşen bir kadının hikayesini anlatıyor.

Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatrosu, uygun bilet fiyatlarıyla ödüllü oyunlarını seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Arter ise yılın son 'Uzun Cumartesi' uygulaması çerçevesinde 23 Aralık Cumartesi günü bir kez daha kapılarını gece yarısına kadar açık tutacak. 'Uzun Cumartesi'de güncel sergilerin yanı sıra Kütüphane ve Kitabevi de 11:00-24:00 saatleri arasında ziyaretçilerin erişimine açık olacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.