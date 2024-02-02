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        Anasayfa Video Magazin Sinemada Aşk Mevsimi, Efsane ve Öğretmenler Odası, tiyatroda Küheylan ve Gelin Tanış olalım! İşte 2 Şubat'ta vizyona giren filmler

        Sinemada Aşk Mevsimi, Efsane ve Öğretmenler Odası, tiyatroda Küheylan ve Gelin Tanış olalım! İşte 2 Şubat'ta vizyona giren filmler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Şubat 2024 - 10:58 Güncelleme: 02 Şubat 2024 - 11:28

        Bu hafta yine çok sayıda film vizyona giriyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şeker’in oturduğu Aşk Mevsimi, gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman geçtikçe nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Filmin başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu paylaşıyor. Selçuk Aydemir yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın komedi filmlerinden Efsane, izleyicileri başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Cemile Canyurt’un paylaştığı bir kahkaha tufanına davet ediyor. Henry Cavill, Bryce Dallas Howard ve Samuel L. Jackson’lı kadrosuyla vizyona girecek Argylle: Gizli Casus, kurgusal dünya ile gerçek dünya arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir casus hikayesini konu ediniyor. İlker Çatak yönetmenliğinde vizyona giren Almanya yapımı Öğretmenler Odası (The Teachers' Lounge),  öğretmenliğe yeni başlayan bir kadının okulda karşılaştığı hırsızlık olayıyla mücadelesini konu ediniyor.

        Amadeus’un oyun yazarı Peter Shaffer’ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı , Broadway’de 1200 kez sahnelenen Tony ödüllü başyapıtı Küheylan, sahnede izleyicisi bekliyor. Semih Çelenk’in yazdığı ve yönettiği “Gelin Tanış Olalım”da Fırat Tanış’ bir Abdal hikayesi ile sahnede izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Bu hafta bir de sergi gezmek isteyenler için İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, sezona Hamit Görele'nin "Retrospektif" sergisi ile devam ediyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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