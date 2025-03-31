Volkan Konak ve Edip Akbayram'ın düeti yürekleri burktu

Dün akşam KKTC'de sahne alan Volkan Konak, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Konak, vefatıyla sanat dünyasını yasa boğdu.

2 Mart'ta vefat eden Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, Volkan Konak ile Edip Akbayram'ın programdaki 'Yarim Yarim' düetini sosyal medya hesabından yayımladı.

Volkan Konak, bir dönem SHOW TV 'de yaptığı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' programında Edip Akbayram'ı ağırlamıştı.

Ayten Akbayram, videoya; "Nasıl güzelsiniz, nasıl insansınız" notunu düştü.

Volkan Konak da, Akbayram'ın vefat ettiği gün aynı görüntüleri; "Değerli sanatçımız Edip Akbayram ailesinin ve yakınlarının acısını en derinden paylaşıyorum" mesajıyla paylaşmıştı.

Edip Akbayram ile Ayten Akbayram, 1979'da evlenmiş, Türkü ve Ozan adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

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