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        Haberler Magazin Volkan Konak ve Edip Akbayram'ın düeti yürekleri burktu - Magazin haberleri

        Volkan Konak ve Edip Akbayram'ın düeti yürekleri burktu

        Volkan Konak'ın dün vefat etmesinin ardından Edip Akbayram ile yıllar önce yaptığı düet izleyenlerin yüreklerini burktu. 'Yarim Yarim' şarkısını söyleyen ikiliden Volkan Konak; "Bu şarkılar bizden size hatıralar olsun" demişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:06
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        Yürek burkan düet
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        Dün akşam KKTC'de sahne alan Volkan Konak, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Konak, vefatıyla sanat dünyasını yasa boğdu.

        Volkan Konak, bir dönem SHOW TV'de yaptığı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' programında Edip Akbayram'ı ağırlamıştı.

        2 Mart'ta vefat eden Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, Volkan Konak ile Edip Akbayram'ın programdaki 'Yarim Yarim' düetini sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Ayten Akbayram, videoya; "Nasıl güzelsiniz, nasıl insansınız" notunu düştü.

        Volkan Konak da, Akbayram'ın vefat ettiği gün aynı görüntüleri; "Değerli sanatçımız Edip Akbayram ailesinin ve yakınlarının acısını en derinden paylaşıyorum" mesajıyla paylaşmıştı.

        Edip Akbayram ile Ayten Akbayram, 1979'da evlenmiş, Türkü ve Ozan adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

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