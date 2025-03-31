Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.

Volkan Konak, sahnede yapılan kalp mesajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Volkan Konak, sahnede bir anda yere yığıldı.

Volkan Konak'ın ekibi, hastane önünde doktorlardan iyi haber bekledi. Ne var ki ekip arkadaşları, acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, bir açıklama yaptı. "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır."