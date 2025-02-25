Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası

İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun araçlarında 'sahte' ses sistemi kullanıldığı iddia edildi.

Çin merkezli medya kuruluşlarından The Liberty Times'da yer alan habere göre, Çin'deki bir Volvo S60 sahibi, aracının kokpitinin üstünde yer alan orta hoparlörün isminin yanlış yazıldığını fark ettikten sonra aracı satın aldığı bayinin yolunu tuttu.

Volvo, otomobillerinde Bowers & Wilkins'in ürettiği yüksek performanslı ses sistemlerini kullanıcılarına opsiyon donanım olarak satması ile biliniyor. Fakat, Çinli kullanıcının otomobilinde ise orijinal ekipman yerine farklı harflerde yazılmış "Bovvers & VVilkins" şeklinde bir ses sisteminin yer aldığı öne sürüldü.

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Ayrıca, aynı S60 sahibinin 'kristal' vites kolunun da standart aydınlatmaya sahip olmaması nedeniyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından, benzer şikayetler Çin'deki diğer Volvo kullanıcıları tarafından da yapılmaya başlandı. Şu ana kadar hangi Volvo modellerinin söz konusu durumdan etkilendiği ve hepsinin aynı bayi tarafından satılıp satılmadığı ise belirsizliğini koruyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araç sahiplerinin yaşadıkları bu 'sahte' donanım durumunu aracı satın aldığı bayiye iletmesinin ardından herhangi bir çözüm sunulmaması iddiası üzerine ise Volvo Çin'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Volvo Cars, yakın zamanda bazı müşteriler tarafından bildirilen 'yeni otomobil satış sürecindeki düzensiz davranışlara' büyük önem veriyor. Her zaman müşterilerimizin yanındayız ve kullanıcıların çıkarlarına zarar veren hiçbir davranışa asla tolerans göstermeyeceğiz. Özel bir soruşturma başlattık. Müşterilerin meşru haklarının ve çıkarlarının tam olarak korunmasını sağlamak için açıklık ve şeffaflık ilkelerini sürdüreceğiz, olayın nedenini kapsamlı bir şekilde araştıracağız ve olayı yasa ve düzenlemelere uygun şekilde ele alacağız" denildi.

SEDAN MODELLERİN TÜRKİYE'DEKİ SATIŞINA ARA VERDİ

Volvo, sahte parça kullanımı iddiasıyla gündeme gelen sedan modeli S60 ile birlikte bir diğer sedan modeli olan S90'ın da 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de satışına son verdi.

Buna gerekçe olarak ise her iki modelin de Çin'de üretilmesi gösterilmişti.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü olan Alican Emiroğlu, konuyla ilgili olarak Ağustos 2024'te yaptığı açıklamada, "Sedan araçlarımız S60 ve S90 Çin'de üretiliyordu. Yeni vergi düzenlemesi sebebiyle mevcut stoklardan sonra yeni araç getirmiyor olacağız. Elektrikli sedan modellerimiz gelene kadar, önümüzdeki yıl itibarıyla sedan otomobillere ara vermek durumunda kalacağız" ifadelerini kullanmıştı.