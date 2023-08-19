Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü iş imkânları
Ülkemizde kurulan en yeni programlardan biri olan bölümün amacı; öğrencilere yaban hayvanlarının etolojisi, biyolojisi, ekolojisi ve genel yapıları hakkında bilimsel eğitimler vererek istihdam kazanmalarını sağlamaktır. İşte, detaylar.
Bölümü tercih edecek aday öğrencilerin sorumluluk sahibi olması, soğukkanlı, disiplinli ve hayvanlara karşı meraklı olması gerekmektedir. Bölüm günümüzün önemli meslek dallarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Bölüm mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi mezunları nerede çalışır? Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölümü Nedir?
Bölüm; yaban hayatı alanında inceleyecek, araştırıp analiz edecek ve bu alanda uzmanlaşacak öğrencilerin eğitim gördüğü bir bölümdür. Bölümde okuyanlar; omurgalı yaban hayvanlar, kuşlar, memeliler ve iç su balıkları, amfibiler, sürüngenler, böcekler ve diğer omurgasız yaban hayvanları incelemektedir. Bu bölümü tercih edecek adayların sorumluluk sahibi olması ve hayvanlara karşı ilgiyle yaklaşması oldukça önemlidir. Ayrıca ekip çalışmasına da yatkın olması gerekir.
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümünün eğitim süresi dört yıldır. Sayısal puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?
Bölümü tercih eden adayların en merak ettikleri soru çalışma yaşamlarında tam olarak ne iş yapacaklarıdır. İşte, mezunların yerine getirmeleri gereken sorumlulukları:
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Mezunları İş Olanakları
Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde oldukça geniş iş imkânına sahiptir. Bölümün tek bir üniversitede yer alması dolayısıyla az mezun vermesi iş imkânları bakımından avantaja dönüşmektedir. Bölüm mezunlarının çalışabileceği alanlar şunlardır:
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Mezunları Nerede Çalışır?
Bölüm mezunları; hayvancılık işletmelerinde, tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Hayvancılık üretim firmalarında, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, tarım kooperatiflerinde, ilaç ve gübre sanayisinde çalışma imkânına sahiptir.
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölümü Dersleri
Bölümde teorik ve mesleki birçok derse yer verilmektedir. Ayrıca teorik olarak gördükleri dersleri uygulamaya geçirmek için zorunlu staj süreleri de bulunmaktadır. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü öğrencilerinin göreceği temel dersler şunlardır: