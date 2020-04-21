AA

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlerine devam edilmesini bekliyor.

Faiz kararı piyasaların odağında yer alırken, bankanın faiz indirimine gideceği öngörüsünde bulunan yabancı ekonomistler, TL'de aşırı değer kaybı olmaması durumunda bu indirimlerin sürebileceğini belirtiyor.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin politika faizinde 100 baz puan indirime gitmesini beklediklerini söyledi.

Beklentilerinden farklı olarak 150 baz puanlık indirimde de piyasaların önemli bir tepki vermeyeceğini ifade eden Ghose, "FX piyasaları, zaten politika yapıcıların faiz indirimi ve mali harcamalar gibi önlemler alacağı beklentisi içinde. Bu tür aksiyonlar şu an için döviz kurlarını muhtemelen harekete geçirmeyecek." diye konuştu.

TCMB, TL'Yİ DESTEKLEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell de TCMB'nin politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 9,25'e çekmesinin beklediklerini söyledi.

Bankanın bundan önce de faiz indirimine gittiğini hatırlatan Rendell, şunları kaydetti:

"TCMB, TL'yi desteklemek için elinden geleni yaptı. Ancak döviz rezervleri düşük seviyelerde. Bununla birlikte TL'nin değer kaybetmesi bu genişlemeci tutumun kapsamını sınırlayabilir. Merkez Bankası, TL'deki düşüşün hızlı olmaması durumunda faizlerin indirilmesi konusunda kendisini zorunlu hissedecek."

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı.