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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalan söylemek orucu bozar mı?

Yalan söylemek orucu bozar mı? sorusu 2019'un Ramazan ayına girmemiz ile birlikte araştırılıyor. Günlük yaşamda birçok konuda küçük ya da büyük yalanlar söylemek durumunda kalabiliyoruz. Peki yalan söylemek orucu bozar mı?

Yalan söylemek orucu bozar mı?

Yalan söylemek orucu bozar mı? sorusu, Ramazan ayına girmemizle en çok araştırılan ve merak edilen sorulardan bir tanesi haline geldi. Bazen sevdiklerimize veya çevremizdeki insanlara yalan söylemek durumunda kalırız. Peki yalan söylemek orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı resmi sayfasında bu sorunun cevabını yanıtladı. İşte o çok merak edilen sorunun yanıtı...

YALAN SÖYLEMEK ORUCU BOZAR MI?

Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8).

Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir.

 

 

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YORUMLAR

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