Yangın söndürme tüpleri neden kırmızıdır?

Yangın tüplerinin kırmızı olarak üretilmesinin nedeni; kırmızı rengin hemen göze çarpmasıdır. Özellikle bir yangın anında kırmızı bir tüp, kolaylıkla ayırt edilebilir. Ayrıca, kırmızı tüpleri fark etmediğinizi düşünseniz de kırmızının öne çıkan rengi sayesinde bir yangın anında tüpün nerede olduğunu kolaylıkla hatırlayabilirsiniz.