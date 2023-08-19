Yapay zeka mühendisliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yapay zeka mühendisliği bölümü iş imkanları Teknoloji ve bilimin bir araya gelmesiyle şekillenen yapay zeka günümüzde çokça duyduğumuz kavramlardan biridir. Bir canlı organizma desteğinden bağımsız salt olarak yapay cihazlarla oluşturulur. Bilgisayar mühendisliğinin bir alt dalı olarak karşımıza çıkar. İşte, detaylar.

Yapay zeka, makinelerin insan beyni gibi düşünebilmesi için programlama yapmaktadır. Temelde insani duygular, karar verebilme, insan gibi düşünebilme, olayları mantıklı kararlara bağlayabilme yeteneklerinin kazandırılması hedeflenir. Yapay Zeka Mühendisliği bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Yapay Zeka Mühendisliği mezunları ne iş yapar ve iş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Yapay Zeka Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? İşte, detaylar.

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Nedir?

İnsan merkezli tasarım ilkelerini birleştiren bir araştırma ve uygulama alanı olarak karşımıza yapay zekâ mühendisliği çıkmaktadır. İnsan gibi davranışlar sergileyen makineler ortaya çıkmaktadır. Dünya genelinde ve ülkemizde yeni eğitim verilmeye başlayan bir bölümdür. Geleceği şekillendirecek bir meslek olduğu düşünülmektedir. Kısaca yapay zeka mühendisi, makinelerin insan beyni gibi düşünebilmesi ve çalışabilmesi için programlama yapan ve bu alandaki tüm çalışmalardan sorumlu olan kişidir. Genellikle yazılım şirketlerinde görev alırlar. Gelecek yıllarda hastanelerde, fabrikalarda ya da hizmet sektöründe yer alacakları düşünülmektedir.

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Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Yapay zeka mühendisliğinin eğitim süresi dört yıldır. Dört yıllık bir lisans eğitimin ardından kişi yapay zeka mühendisi olarak sektöre adım atabilir.

Yapay Zeka Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Yapay zeka mühendislerinin çalışma alanı alternatif hizmetleri içermektedir. Bilimin ve matematiğin birleşimiyle ortaya çıkan bu iş dalı, pek çok alanda kendine uygun bir pozisyon elde edebilir. İşte, yapay zeka mühendisliği mezunlarının çalışma alanları:

Akademik alan

Akıllı arabalar

Hastaneler

Güvenlik sistemleri

Sesli asistanlar

Oyunlar

Özel sektöre ait araştırma laboratuvarları

Yapay zekâ odaklı iş analisti

Sistem ve yazılım uzmanı

Kaynak kullanımı ve veri ambarında algoritma uzmanı

Uzay teknolojileri kullanan firmalar

Giyilebilir teknolojiler ve otonom araçlar üreten işletmeler

Yapay Zeka Mühendisliği Mezunları İş Olanakları

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Yapay zekâ mühendisliği yeni yeni duyulan ancak geleceğin teknolojiyle bütünleştiği bir nevi geleceğimizi şekillendiren bölümlerden biridir. Günümüzde pek çok alanda iş olanakları vardır. Bunun sebebi yapay zekanın hayatımızın birçok alanında yer almasıdır. Öyle ki birçok sektörde yapay zekanın insanların yerini alacağı düşünülüyor. Yapay zeka mühendisliğinden mezun olanları iş olanakları; mühendislikten bilgisayar sistemlerine, tıptan otomotiv sektörüne ve sağlık alanına oldukça çok fazladır diyebiliriz. Yapay zeka mühendisliği kariyer planınız dâhilindeyse mutlaka yapay zeka mühendisliği bölümünden mezun olmanız gerekiyor.

Yapay Zeka Mühendisliği Mezunları Nerede Çalışır?

Birçok işveren yazılım mühendisliği için işe alım yaparken sahip olduğu teknik bilgi ve becerilere önem verir. Yapay zeka uzmanlarına duyulan ihtiyaç hemen hemen her sektörü kapsayan bir yapıdadır. İşte, yapay zeka mezunlarının çalışabileceği alanlar:

Finansal hizmetler

Sağlık hizmeti

Teknoloji

Medya

Pazarlama

Hükümet ve askeri

Ulusal Güvenlik

IoT özellikli sistemler

Tarım

Oyun

Perakende

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Dersleri

Yapay zeka mühendisliği bölümünde temel oluşturan dersler mühendislik fiziği, mühendislik matematiği, bilgisayar programlama gibi bölümlerdir. Bu bölümden mezun olanlar temel mühendislikle birlikte matematik ve fizik konularına da hâkim olacaklardır. Ayrıca donanım ve yazılım becerilerinin geliştirilmesi adına bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi temel dersler de işlenmektedir. Algı ve dil, büyük veri ve yapay öğrenme, medikal yapay zekâ, karar verme ve robotbilim gibi dersler öğrencilerin seçtikleri bölüm için uzmanlaşmasına yardımcı olacaktır.