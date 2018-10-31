Yapı Kredi'den 353.2 milyar liralık kaynak

Konsolide bazda nakdi kredileri yıllık yüzde 31 artışla 249.4 milyar liraya ulaşan Yapı Kredi’nin toplam mevduatı ise yüzde 34 yükselişle 221 milyar TL’ye çıktı. Yılın ilk 9 aylık döneminde konsolide aktif toplamı yüzde 45 artışla 422 milyar liraya yükselen bankanın net kârı ise 3 milyar 586 milyon lira oldu.

‘Ekonomik kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz’

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, yılın ilk 9 ayındaki finansal performansın bankanın 2020 vizyonuna ulaşma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Küresel belirsizliklere rağmen, güçlü likidite pozisyonumuz sayesinde yılın üçüncü çeyreğinde de stratejik hedeflerimize odaklanmaya ve ülke ekonomisini her zamankinden daha güçlü desteklemeye devam ettik. Yapı Kredi olarak müşterilerimizi merkezde tutmayı, her koşulda onları desteklemeyi ve yanlarında olmayı sürdürdük. Yılın ikinci yarısında sendikasyon kredisini en yüksek tutarla ve en yüksek katılımla yenileyen banka olduk. 13 ülkeden 27 kurumun katılımıyla sağladığımız 1.1 milyar dolar tutarındaki bu kredi, uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha göstermiş oldu. Bununla birlikte, yılın ilk 9 ayında nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi yıllık bazda yüzde 32 artışla 353.2 milyar liraya yükselterek ülke ekonomimize kaynak sağladık. Bu dönemde nakdi kredilerimiz yüzde 31 artışla 249.4 milyar liraya çıkarken, özel bankalar arasındaki kredi pazar payımız yüzde 16,8’e ulaştı. Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kullandırdığımız krediler, 2017’nin sonuna göre yüzde 62 artışla 20.8 milyar liraya, pazar payımız ise yüzde 7,2’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ekonomisine katkımızı artırarak devam ettireceğiz.”

Yılın ilk 9 ayında Yapı Kredi’nin toplam mevduatının yüzde 34 artarak 221 milyar liraya ulaştığını belirten Erün, “Vadesiz mevduat oranımız aynı dönemde yüzde 37 artış gösterdi. Bu dönemde toplam gelirlerimiz yüzde 44 yükselerek 14.6 milyar liraya ulaşırken, bankamızın sermaye yeterlilik rasyosu ise konsolide bazda yüzde 13,3seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde Worldcard ile 30 yıllık liderliğimizi hem kredi kartları alacak bakiyesinde hem de kredi kartları adedinde sürdürdük. 27.7 milyar TL tutarındaki kredi kartı alacak bakiyesi ile yüzde 21,4 pazar payına, 11.6 milyon kredi kartı adedi ile de yüzde 17,74 pazar payına ulaştık” dedi.

Türkiye’nin Dijital Bankası Yapı Kredi’nin teknoloji yatırımlarını da hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Erün, “Bu alandaki faaliyetlerimiz neticesinde, Eylül 2018 itibariyle dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 37 oranında arttı. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanallarımızın payı yüzde 96’ya yükseldi. Dijitalleşmede öncülüğü sürdürecek şekilde öngördüğümüz yatırım planımız doğrultusunda çıkardığımız ürün ve hizmetlerle, bankacılığın sınırlarını genişletirken, müşterilerimizi merkeze almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bankacılık sektörüne kazandırdıkları yeniliklerle saygın uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilmeye devam ettiklerini hatırlatan Erün, “Yılın üçüncü çeyreğinde dijital bankacılık konusundaki başarılarımızla Stevie ve Global Finance’den tam 18 ödülün sahibi olduk. Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızın Yapı Kredi Gönüllüleri çatısı altında daha aydınlık bir gelecek için görev aldıkları ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ projesi ise The Peer Awards for Excellence tarafından 2 ödüle layık görüldü. Tüm bu ödüller, daha fazlasını başarmak adına bizi motive ederken, doğru yolda ilerlediğimizin de göstergesi oldu” dedi.

Yapı Kredi’nin 30 Eylül 2018 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

Toplam aktifler : 422 milyar TL Net Grup kârı : 3.586 milyar TL

Toplam nakdi krediler : 249.4 milyar TL Toplam gelirler : 14.617 milyar TL

Toplam mevduat : 221 milyar TL Faaliyet giderleri : 4.686 milyar TL

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