Yapı Kredi'den 353.2 milyar liralık kaynak

Konsolide bazda nakdi kredileri yıllık yüzde 31 artışla 249.4 milyar liraya ulaşan Yapı Kredi’nin toplam mevduatı ise yüzde 34 yükselişle 221 milyar TL’ye çıktı. Yılın ilk 9 aylık döneminde konsolide aktif toplamı yüzde 45 artışla 422 milyar liraya yükselen bankanın net kârı ise 3 milyar 586 milyon lira oldu.
‘Ekonomik kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz’
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, yılın ilk 9 ayındaki finansal performansın bankanın 2020 vizyonuna ulaşma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Küresel belirsizliklere rağmen, güçlü likidite pozisyonumuz sayesinde yılın üçüncü çeyreğinde de stratejik hedeflerimize odaklanmaya ve ülke ekonomisini her zamankinden daha güçlü desteklemeye devam ettik. Yapı Kredi olarak müşterilerimizi merkezde tutmayı, her koşulda onları desteklemeyi ve yanlarında olmayı sürdürdük. Yılın ikinci yarısında sendikasyon kredisini en yüksek tutarla ve en yüksek katılımla yenileyen banka olduk. 13 ülkeden 27 kurumun katılımıyla sağladığımız 1.1 milyar dolar tutarındaki bu kredi, uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha göstermiş oldu. Bununla birlikte, yılın ilk 9 ayında nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi yıllık bazda yüzde 32 artışla 353.2 milyar liraya yükselterek ülke ekonomimize kaynak sağladık. Bu dönemde nakdi kredilerimiz yüzde 31 artışla 249.4 milyar liraya çıkarken, özel bankalar arasındaki kredi pazar payımız yüzde 16,8’e ulaştı. Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kullandırdığımız krediler, 2017’nin sonuna göre yüzde 62 artışla 20.8 milyar liraya, pazar payımız ise yüzde 7,2’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ekonomisine katkımızı artırarak devam ettireceğiz.”
Yılın ilk 9 ayında Yapı Kredi’nin toplam mevduatının yüzde 34 artarak 221 milyar liraya ulaştığını belirten Erün, “Vadesiz mevduat oranımız aynı dönemde yüzde 37 artış gösterdi. Bu dönemde toplam gelirlerimiz yüzde 44 yükselerek 14.6 milyar liraya ulaşırken, bankamızın sermaye yeterlilik rasyosu ise konsolide bazda yüzde 13,3seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde Worldcard ile 30 yıllık liderliğimizi hem kredi kartları alacak bakiyesinde hem de kredi kartları adedinde sürdürdük. 27.7 milyar TL tutarındaki kredi kartı alacak bakiyesi ile yüzde 21,4 pazar payına, 11.6 milyon kredi kartı adedi ile de yüzde 17,74 pazar payına ulaştık” dedi.
Türkiye’nin Dijital Bankası Yapı Kredi’nin teknoloji yatırımlarını da hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Erün, “Bu alandaki faaliyetlerimiz neticesinde, Eylül 2018 itibariyle dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 37 oranında arttı. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanallarımızın payı yüzde 96’ya yükseldi. Dijitalleşmede öncülüğü sürdürecek şekilde öngördüğümüz yatırım planımız doğrultusunda çıkardığımız ürün ve hizmetlerle, bankacılığın sınırlarını genişletirken, müşterilerimizi merkeze almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bankacılık sektörüne kazandırdıkları yeniliklerle saygın uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilmeye devam ettiklerini hatırlatan Erün, “Yılın üçüncü çeyreğinde dijital bankacılık konusundaki başarılarımızla Stevie ve Global Finance’den tam 18 ödülün sahibi olduk. Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızın Yapı Kredi Gönüllüleri çatısı altında daha aydınlık bir gelecek için görev aldıkları ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ projesi ise The Peer Awards for Excellence tarafından 2 ödüle layık görüldü. Tüm bu ödüller, daha fazlasını başarmak adına bizi motive ederken, doğru yolda ilerlediğimizin de göstergesi oldu” dedi.
Yapı Kredi’nin 30 Eylül 2018 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:
Toplam aktifler : 422 milyar TL Net Grup kârı : 3.586 milyar TL
Toplam nakdi krediler : 249.4 milyar TL Toplam gelirler : 14.617 milyar TL
Toplam mevduat : 221 milyar TL Faaliyet giderleri : 4.686 milyar TL
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.