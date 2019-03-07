Yasemin Açık Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; Kadınlar Günü mesajınızı alalım; siz Doğu Anadolu Bölgesi'nde kadınlara yönelik birçok çalışma yapıyorsunuz, bize anlatır mısınız kadın isithdamında nerelere geldik?

Yasemin Açık: Kadınların bütün yetki alanlarına etkin bir şekilde katıldığı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşayacağımız umuduyla Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Ben bir grup arkadaşımla beraber Elazığ İş Kadınları Derneği'ni kurduk. Amacımız kadın girişimci sayısını artırmak, sermaye birliği oluşturmak, kadınların iş dünyasındaki statülerini iyileştirmek. Kadının toplumsal statüsünü iyileştirmek. Birçok aktivite yaptık, yaklaşık 15 iş yeri açtılar ve halen bu iş yerleri devam ediyor. Bu arada Uluslararası Kadın Zirve'leri düzenledik, Birleşmiş Milletler Kadın Komisyon Toplantıları var New York'ta ona katıldık ve ülkemizi temsil ettik.

İş Dünya'sında kadın raporu yayınladık ve orada son 10 yılda kadının iş yaşamındaki ilerlemesini izledik. Tüm dünyada ve ülkemizde sosyal statüsü ve yeri olması gerekenin gerisinde maalesef.

Kadınların iş gücüne katılımının dünya ortalaması yüzde 50, Avrupa ortalaması yüzde 70, bizde ise yüzde 34.

Ülkemizde işveren kadın oranıda düşük, yüzde 8. Girişimci kadın oranımız yüzde 9.

Eğer 2025 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanırsa, istihdamda da kadın eşit düzeyde temsil edilirse, dünya ekonomisine 12 trilyon dolar ek katkı oluşturacaktır bu.

Sanayi sektöründesiniz; ve Çimento sektörüne yatırım yapan Türkiye'de tek kadınsınız; Seza Çimento için 2018 nasıl geçti? Bu sene hedefleriniz neler?

Yasemin Açık: 2011 yılında dedim ki ömrümün sonuna kadar eğitim görevlisi olarak kalmak istemiyorum; bölgeler arası gelişmişlik farkı, gelir dağılımındaki adaletsizlik, kadın-erkek arasındaki eşitsizliğe hep duyarlıydım..Yatırım yaparken de bölgeler arası gelişmişlik farkına katkı sağlasın istedim, bölgesel gelişime katkı sağlasın istedim ve böylece çimento fabrikası yatırımına karar verdim. Günde 7500 ton çimento üretiyoruz, yıllık üretim kapasitemiz 2.3 milyon ton. Endüstri 4.0'ı yakalıyoruz, tüm analizlerimiz el değmeden yapılıyor, robotlar yapıyor. Ciromuzun yüzde 5'ini Ar-Ge'ye ayırıyoruz.

2018'de üretimimizin yüzde 22'sini ihraç ettik. Bizim açımızdan sene iyi geçti.

2019 yılında ise üretimimizin yüzde 35-40'ını ihraç etmeyi düşünüyoruz.

Hem sanayi üretiminde hem de İmalat Sanayinde bir gerileme var..Sanayi'de rakamlar gerilemeye devam edecek mi?

Yasemin Açık: Tabi bu önemli bir sorun fakat Hükümetimizin de önlem paketi var; biliyorsunuz kredi garanti fonu yaklaşık 2 yıldır kredi sağlıyor, Kobilere 25 milyarlık bir ek paket var ve faiz oranlarında çok uygun. Ama burada bu teşvikleri yeni yapılacak projelere vermek yerine, mevcut yeni proje yapmayan kobilerede sağlamak gerekiyor. Büyük işletmelerde kendilerini yenilemek durumunda ama kobi olmadıkları için bu bahsettiğimiz paketlerden pek fazla yararlanamıyorlar, büyük ölçekli işletmelere yönelik paketlerin de olmasına ihtiyaç var. Açıkçası bu dönemde büyük sanayicilerde büyük özveriyle çalışıyorlar.

İnşaat sektörü ürünlerdeki maliyet artışından yakınıyor..Çimentoda fiyat artışı oldu mu? Fiyatlar ne düzeyde seyrediyor?

Yasemin Açık: Sektör uzun zamandır fiyatlara artış yapmadı; Bir dönem 20TL gibi de bir indirime gitti sektör..Aslında çimento sektörünün maliyetleri çok arttı. Çimentoda üretim maliyetlerinin yüzde 85'i kömür ve elektrikten gelmektedir ve kömürde ve elektrikte de neredeyse yüzde yüz artış yaşandı ve bunu hiçbir zaman fiyata yansıtmadı çimento sektörü...bunu kendisi tolere etti. Milli ve yerli üretim mantığı ve anlayışıyla üretime devam etti. Zam yapmadı ve şu anda karsız satış yapıyor.