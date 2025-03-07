Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül açıklaması: Konuşursak çok sıkıntı yaşanır

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Yürük, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yürük, sosyal medyadan kendisine çok değişik mesajlar geldiğini ifade etti.

"AYAK FANLARIM VAR"

Yasemin Yürük; "Benim ayak fanlarım var. Onlar bazen beni yoruyorlar. İlgilerine teşekkür ediyorum ama asla cevap vermiyorum, yazmıyorum hiçbirisine. Beğeniyorlarmış anladığım kadarıyla" diyerek kahkaha attı.

Öte yandan Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 'Hepsi' grubunun dağılmasından kendisinin sorumlu tutulmasıyla ilgili konuşup gözyaşlarına boğulmuştu. Ergül'ün açıklamalarının ardından eski grup arkadaşları Yasemin Yürük ve Cemre Kemer, tepki göstermişti.

Gülçin Ergül için "Mağduru oynamak kolay" ifadelerini kullanan Yasemin Yürük, gazetecilerin konuyu hatırlatması üzerine "Bu konu 15 - 16 sene öncenin konusu. Bu konuları tekrar açıp, tekrar tekrar hatırlamak bana çok sağlıklı bir zihin gibi gelmiyor. Bu sorular tabii ki sorulabilir sizler de bize soruyorsunuz ama bence artık konuyu komple kapatmanın vakti geldi" diyerek yeni açıklamalarda bulundu.

"GÜLÇİN GRUBU 'BEN ÂŞIK OLDUM' DİYEREK DAĞITTI"

Yasemin Yürük, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Kendisi, yıllardır bizleri karalıyor. Bazı konularda kendisine dürüst olmadığını fark etmeli. Biz hiçbir şey yapmadık. Grubu kendisi 'Ben âşık oldum ve ayrılıyorum' diyerek dağıttı. En büyük hakkı bu zaten ama üslup en önemli faktör. O bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında konuşursak çok sıkıntı yaşanır. Gerçekler ortaya çıksın diye belgesel istiyorduk biz zaten. Kendisi reddetti belgesel teklifini. 'Hepsi' kalmadı artık yani. Uzatmanın mantığı yok artık.

Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer