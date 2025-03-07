Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül açıklaması: Konuşursak çok sıkıntı yaşanır - Magazin haberleri

        Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül açıklaması: Konuşursak çok sıkıntı yaşanır

        Geçtiğimiz günlerde "O dönem, çok kötü şeyler oldu" diyerek 'Hepsi' grubundan ayrıldığı dönemi ağlayarak anlatan Gülçin Ergül'e tepki gösteren Yasemin Yürük, yeni açıklamalarda bulundu; "Konuşursak çok sıkıntı yaşanır"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 07.03.2025 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Konuşursak çok sıkıntı yaşanır"
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Yürük, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yürük, sosyal medyadan kendisine çok değişik mesajlar geldiğini ifade etti.

        "AYAK FANLARIM VAR"

        Yasemin Yürük; "Benim ayak fanlarım var. Onlar bazen beni yoruyorlar. İlgilerine teşekkür ediyorum ama asla cevap vermiyorum, yazmıyorum hiçbirisine. Beğeniyorlarmış anladığım kadarıyla" diyerek kahkaha attı.

        Öte yandan Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 'Hepsi' grubunun dağılmasından kendisinin sorumlu tutulmasıyla ilgili konuşup gözyaşlarına boğulmuştu. Ergül'ün açıklamalarının ardından eski grup arkadaşları Yasemin Yürük ve Cemre Kemer, tepki göstermişti.

        "O dönem çok kötü şeyler oldu"
        "O dönem çok kötü şeyler oldu"

        Gülçin Ergül için "Mağduru oynamak kolay" ifadelerini kullanan Yasemin Yürük, gazetecilerin konuyu hatırlatması üzerine "Bu konu 15 - 16 sene öncenin konusu. Bu konuları tekrar açıp, tekrar tekrar hatırlamak bana çok sağlıklı bir zihin gibi gelmiyor. Bu sorular tabii ki sorulabilir sizler de bize soruyorsunuz ama bence artık konuyu komple kapatmanın vakti geldi" diyerek yeni açıklamalarda bulundu.

        'Hepsi' arasında sular durulmuyor
        'Hepsi' arasında sular durulmuyor

        "GÜLÇİN GRUBU 'BEN ÂŞIK OLDUM' DİYEREK DAĞITTI"

        Yasemin Yürük, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Kendisi, yıllardır bizleri karalıyor. Bazı konularda kendisine dürüst olmadığını fark etmeli. Biz hiçbir şey yapmadık. Grubu kendisi 'Ben âşık oldum ve ayrılıyorum' diyerek dağıttı. En büyük hakkı bu zaten ama üslup en önemli faktör. O bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında konuşursak çok sıkıntı yaşanır. Gerçekler ortaya çıksın diye belgesel istiyorduk biz zaten. Kendisi reddetti belgesel teklifini. 'Hepsi' kalmadı artık yani. Uzatmanın mantığı yok artık.

        Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer
        Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Yürük
        #gülçin ergül
        #hepsi
        #Cemre Kemer
        #Eren Bakıcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        "İşim gasp edildi"
        "İşim gasp edildi"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!