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        Haberler Magazin Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e 'Hepsi' tepkisi: Mağduru oynamak kolay - Magazin haberleri

        Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e tepki: Mağduru oynamak kolay

        Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde; "O dönem, çok kötü şeyler oldu" diyerek eski müzisyen grup 'Hepsi'den ayrıldığı dönemi gözyaşları içerisinde anlatmıştı. Yasemin Yürük ile Cemre Kemer, eski grup arkadaşları olan Ergül'e tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:29
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        'Hepsi' arasında sular durulmuyor
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        Şarkıcı Gülçin Ergül, 2000'li yılların popüler müzik gruplarından 'Hepsi' ile adını duyurup daha sonra gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel olarak devam etmişti. Ergül ile eski grup arkadaşları Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer, geçtiğimiz aylarda yıllar sonra yeniden bir araya gelip ortak bir projede buluşacakları sırada yeniden yollarını ayırmıştı.

        Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer
        Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer

        Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile arkadaşlığını bir dargın bir barışık şekilde sürdüren Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 'Hepsi' grubunun dağılmasından kendisinin sorumlu tutulmasıyla ilgili konuşup gözyaşlarına boğulmuştu.

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        "O dönem çok kötü şeyler oldu"
        "O dönem çok kötü şeyler oldu"

        Gülçin Ergül; "Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem hem dava olduğu için hem de arkadaşlarım hakkında hiçbir şekilde negatif konuşmak istemediğim için. O dönem ama çok kötü söylemler oldu. Ben kin tutmamaya çalışıyorum. Çalıştım, hatta bir dönem barıştık ama arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor. Hâlâ bana kin besleyen dinleyicilerimiz olabiliyor. Grubu bırakıp bozmuşum gibi algılanıyor oysaki bence bu bir etkileşim, günah keçisi ben olmamalıyım" ifadelerini kullanmıştı.

        ESKİ GRUP ARKADAŞLARINDAN GÜLÇİN ERGÜL'E TEPKİ

        Gülçin Ergül'ün bu açıklamalarının ardından eski grup arkadaşları Yasemin Yürük ile Cemre Kemer de sessizliğini bozup küs oldukları Ergül'e tepki gösterdi.

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        "YILLARDIR SARMAL GİBİ"

        Cemre Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Ön yargılı, bilip bilmeden, konuşmadığım ama konuşsam da böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır bu sarmal hiç bitmiyor" ifadelerini kullandı.

        "BİREY DOĞRU YAPMIŞ OLSAYDI KİMSE YANLIŞ ANLAŞILMAZDI"

        Yasemin Yürük ise, sosyal medya hesabından Gülçin Ergül'ün 'Savaşçı' şarkısını ekleyerek, "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı" dedi.

        "MAĞDURU OYNAMAK KOLAY"

        Yasemin Yürük, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Bize ne söylendiyse o şekilde ifade ettik. 'Bu nedir?' diye sorduğum zaman 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek yüzüme kapanan telefonlar, ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. Hata o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır. Dostluğa, samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir. Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor... Hâlâ geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz, sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış hayırlı olsun.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Yürük
        #gülçin ergül
        #Cemre Kemer
        #hepsi
        #Eren Bakıcı
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