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HaberlerGündem3. SayfaYaşlı kadın cinayetinde 2. zanlı da yakalandı
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Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2. şüpheli de yakalandı

Antalya'da Şadiye Öztürk'ün (85) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili aranan 2'inci cinayet şüphelisi S.D. de polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.D., diğer şüpheli H.K ile birlikte sorguya alındı. Diğer şüpheli H.K., dün cami tuvaletinde yakalanmıştı

Yaşlı kadın cinayetinde 2. zanlı da yakalandı
DHA

Antalya'da, Şadiye Öztürk (85) cinayetiyle ilgili aranan 2'inci şüpheli S.D. de polis tarafından yakalandı.

Olay, üç gün önce Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın giriş katında yaşayan Şadiye Öztürk, evinin salonunda ölü bulundu. Salon duvarlarındaki kandan yola çıkan polis, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinden 2 şüphelinin eşkali belirlendi. Şüphelilerden H.K.'nın, Hüseyin Alanyalı Camii'nde olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, bu kişiyi cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmayla diğer şüpheli S.D.'nin de Kepez ilçesinde olduğunu saptadı. Mahallede operasyon düzenleyen ekipler, S.D'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.D, ifadesine başvurulmak üzere H.K.'nin sorgulandığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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