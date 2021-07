Sinovac'ta 4. faz sonuçları belli oldu

Sinovac'ın Coronavac isimli aşısının etkinliği tüm dünyada tartışılırken ve tam da Singapur, Sinovac'la aşılanmış olanları aşılanma listesinden çıkarıp bu aşıyı "Aşıdan saymadığını" gösterirken Sinovac'ın Coronavac aşısı ile ilgili ilk 4. faz çalışması yayınlandı.

Araştırmanın yayınlandığı yer saygın bir tıp dergisi olan The New England Journal of Medicine.

Araştırma 10 milyonluk bir gruba yapılan Sinovac aşısının sonuçlarını içeriyor.

Buna göre 2 doz aşılarını olup, tam bağışıklık kazanma aşamasına gelen kişilerde Sinovac aşısının etkinlik oranı yüzde 65,9 olmuş.

Yani aşı olanların yüzde 65,9'u Covid-19'a yakalanmıyor.

Aşının hastalığa yakalananlarda hastaneye yatmayı engelleme oranı yüzde 87,5, yoğun bakıma yatmayı engelleme oranı ise yüzde 90,3 olarak tespit edilmiş.

Hastalananlar arasında ölümü engelleme oranı ise yüzde 86,3 olmuş.

Ve bu muhtemelen yarın da Lancet'de Türkiye araştırmasının sonuçları yayınlanacak.