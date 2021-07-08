Sinovac'ta 4. faz sonuçları belli oldu

Ve bu muhtemelen yarın da Lancet'de Türkiye araştırmasının sonuçları yayınlanacak.

Aşının hastalığa yakalananlarda hastaneye yatmayı engelleme oranı yüzde 87,5, yoğun bakıma yatmayı engelleme oranı ise yüzde 90,3 olarak tespit edilmiş.

Buna göre 2 doz aşılarını olup, tam bağışıklık kazanma aşamasına gelen kişilerde Sinovac aşısının etkinlik oranı yüzde 65,9 olmuş.

Araştırma 10 milyonluk bir gruba yapılan Sinovac aşısının sonuçlarını içeriyor.

Araştırmanın yayınlandığı yer saygın bir tıp dergisi olan The New England Journal of Medicine.

Sinovac'ın Coronavac isimli aşısının etkinliği tüm dünyada tartışılırken ve tam da Singapur, Sinovac'la aşılanmış olanları aşılanma listesinden çıkarıp bu aşıyı "Aşıdan saymadığını" gösterirken Sinovac'ın Coronavac aşısı ile ilgili ilk 4. faz çalışması yayınlandı.

Şanlıurfalı genç bir sporcu kızımız Merve Akpınar, sporcu olabilmek için yaşadığı zorlukları anlatınca birkaç gün önce herkesin gündemine geldi.

Yurt içinden ve yurt dışından epey bir destekleyen oldu, yaşadığı sıkıntıları aşması için elinden geleni yapma sözü verdi kızın azmine hayran olanlar.

Genç sporcu hem kızlara yönelik toplumsal baskıdan, hem de spor konusunda okulundaki fiziksel yetersizlikten söz etti.

Ve dün Merve bir grup gazeteci ile okuluna gitti.

Kendisine söz verilen yardımları okuluna yönlendirmek, okuduğu İmam Hatip Ortaokulu’na spor tesisleri kazandırabilmek umudu içindeydi.

Ve ne oldu biliyor musunuz!

Merve okuluna sokulmadı.

Çünkü okulun bağlı olduğu Haliliye Milli Eğitim Müdürlüğü böyle bir talimat vermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili pek çok suçlama, pek çok eleştiri var.

Pandemi dönemi kararsızlıklarını, aksaklıklarını bir tarafa bıraksak bile Kuran Kursları ile ilgili Bakanlığın bilgisizliği ve sorumsuzluğu son derece tartışmalı konular.

Ama Merve’nin okuluna alınmaması da en az onlar kadar vahim bir durum.

Ve bir Bakanlık için büyük ayıp.