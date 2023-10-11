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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yediemin deposundaki sahte içkiler yandı!

        Sahte içkilerin konulduğu yediemin deposu küle döndü

        İstanbul Pendik'te, polis ekiplerince ele geçirilen sahte içkilerin muhafaza edildiği, yedieminin açık alandaki deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sönen yangında sahte içki ve alkolün yer aldığı ürünlerin tamamı yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:38
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        Yediemin deposundaki sahte içkiler yandı!
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        İstanbul'un Pendik ilçesi Harmandere Mahallesi'nde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ele geçirilen sahte içki ve alkolün konulduğu, yediemin olarak belirlenen özel bir firmanın açık alandaki deposunda yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Kısa sürece kontrol altına alınarak söndürülen yangın sırasında ayağından hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı alandaki sahte içki ve alkolün yer aldığı ürünlerin tamamı yandı.

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