Önceki gün uçaktan iner inmez soluğu bir güzellik merkezinde alan Yeliz Yeşilmen,"Sırf tırnak bakımı yaptırmak için İstanbul'a geldim. Ben bakım için fizan'a da giderim. Emel Sayın tırnağı yaptırıyorum şuanda. Sivri ve keskin eski Türk filmleri tırnağı. Ben Emel Sayın'ın ellerine bayılıyorum. Ellerimi de Emel Sayın'ın ellerine benzettiğim için bu şekilde yapıyorum tırnaklarımı. Mesela Bülent Ersoy tırnağı tercih etmiyorum çünkü küt kestiriyor ve elleri daha kalın gösteriyor. Sivri tırnak daha seksi ve daha zarif gösteriyor kadınları" dedi.

Bu arada düşen yıldızlar akımına Seda Sayan da uyması hakkındaki soruya "Bende yapacaktım ama eşim bana "seni gebertirim" dedi bende yapmadım. Tam hazırlanmıştım kovayı ve temizlik bezini ama olamadı" diye konuştu.

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