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Yellen'den 'harcama planı' açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'in 4 trilyon dolarlık harcama planının enflasyonda yükselişe ve daha yüksek faize yol açsa bile bunun ekonomi için iyi olacağını ifade etti

Yellen'den 'harcama planı' açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'in 4 trilyon dolarlık harcama planının enflasyonda yükselişe katkı yapsa ve daha yüksek faiz oranlarına yol açsa bile ABD için iyi olacağını savundu.

Yellen, "Harcama planı hafif şekilde daha yüksek faiz ortamına neden olsa bile, gerek toplumun, gerekse Fed'in bakış açıları açısından bir artı olacak" diye konuştu.

"Çok düşük enflasyon ile mücadele ediyoruz ve faiz oranları 10 yıldır çok düşük" diye konuşan Yellen, "Enflasyon ve faizin daha normal bir ortama geri gitmelerini istiyoruz. Eğer harcama planı buna biraz olsun yardım edecek ise kötü bir şey değil, iyi bir şeydir" dedi.

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