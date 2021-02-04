Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Yellen'den 'oynaklık' açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasalarda son haftalarda yaşanan aşırı oynaklığa ilişkin bugün regülatörlerle bir araya geleceğini belirterek, "Finansal piyasalarımızın düzgün ve verimli bir şekilde işlediğinden, yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız" dedi.

Yellen'den 'oynaklık' açıklaması
AA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, katıldığı bir televizyon programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Piyasalarda son haftalarda yaşanan aşırı oynaklığa ilişkin bugün regülatörlerle bir toplantı yapacağını belirten Yellen, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC),ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan (CFTC) yetkililerle son gelişmeleri değerlendireceklerini bildirdi.

Yellen, "Finansal piyasalarımızın düzgün ve verimli bir şekilde işlediğinden, yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız." dedi.

ABD'nin salgın ve ekonomi olmak üzere iki krizle karşı karşıya olduğuna işaret eden Yellen, Amerikalıların gereksiz yere acı çekmediğinden ve ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak istediğini ifade etti.

Yellen, "Amerikalıların gereksiz yere acı çekmemesi ve ihtiyaç duydukları yardımı almaları için harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte çalışarak bu ihtiyaçları karşılayacak destek paketinin hayata geçirilmesini sağlamak istediğini ifade eden Yellen, söz konusu paketin yasalaştığından emin olmak istediğini vurguladı.

Yellen, destek paketinin çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına hitap ettiğini belirterek, "Bu paketin çocuk yoksulluğunu yüzde 50 azaltabileceği tahmin ediliyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 536 milyon dolar oldu
PARATCMB'in toplam rezervleri açıklandı
DenizBank’ta Kolay Adres tanımlayana MobilDeniz’de masrafsız para transferi
PARADenizBank'tan masrafsız para transferi
Son dakika: Elon Musk Dogecoin fiyatını uçurdu! Degocoin yüzde 40 kazandırdı
PARAElon Musk yine Dogecoin'i uçurdu
Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin kaç TL, neden yükseliyor?
PARADogecoin nedir, neden yükseliyor?
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 58 milyar lira verdi
PARATCMB'den yeni repo ihalesi
Yapı Kredi'den 5 milyar liralık kâr
PARAYapı Kredi'nin kârı yüzde 41 arttı
Kredi faiz oranları 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?
Küresel piyasalar, ABD'nin teşvik paketini bekliyor
PARAPiyasalarda gözler ABD teşvik paketinde
MÜJDE| Son dakika: Esnafın kredi borcuna erteleme - Haberler
PARAEsnafın kredi borcuna erteleme
Gelir vergisine gider ve maliyet indirimi düzenlemesi -
PARAGelir vergisine gider ve maliyet indirimi düzenlemesi