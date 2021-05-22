HABERTURK.COM

Bir işletme sahibinin sosyal medyada Yemeksepeti'nin aldığı komisyon ve iş modeline yönelik eleştirileri yankı uyandırdı.

LadySep rumuzunu kullanan bir kişi Yemeksepeti'ne seslenerek "Bünyenizde çalışan restoranların ödemesini neden her ay geciktiriyorsunuz? %38 ve fazlası komisyonunuzu hemen alıyorsunuz. Müşteriden de ödemeyi hemen alıyorsunuz. Ama bizi paramızı alabilmek için yalvartıyorsunuz!" iddiasında bulundu.

İşletmeci, "Joker açıyoruz. 45₺ tutar 25₺’ye iniyor. Siz listeleme için 5.90 kesiyorsunuz. Üzerine komisyonunuz olan %34’ü alıyorsunuz. Ona rağmen biz ürünleri gönderiyoruz. Ama siz ayda 2 kere yapmayı vaadettiğiniz ödemeyi hiç bir ay zamanında yapmıyorsunuz. Bu ay dahil!" ifadelerini kullandı.

— Nevzat Aydın (@zagortenay76) May 22, 2021

Pandemide restoran olarak ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten işletme sahibi "Ürün tedariğine nakit para ile devam ediyoruz. Peki siz her yer kapalıyken paket servis ile gönderdiğimiz yemeklerin ücretini ödemezseniz biz nasıl devam edeceğiz?" dedi.

Twitter'da ses getiren bu serzeniş sonrası Yemeksepeti pek çok kişinin tepkisini çekerken, Nevzat Aydın çok geçmeden konuyla ilgili iş yeri sahibine cevap verdi.

Yemeksepeti’nin ortalama komisyonunun yüzde 8 civarında olduğunu belirten Aydın, "En yüksek komisyon yüzde 12. Kurye servisi hizmetini komisyonmuş gibi gösteriyorsunuz. Kendi kuryenizi kullanırsanız böyle bir sorun kalmaz, yüzde 10 komisyon verirsiniz. Paralar her onbeş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19 Mayıs’a denk gelinmesine rağmen yine beş iş günü içinde yatırılıyor. Tahminim Pazartesi hepsi ödenmiş olur." dedi.

'BİZ O KADAR ZENGİN DEĞİLİZ'

Aydın, ödemelerin geciktiği iddiasını da yalanlayarak "Gecikme yok ki. Beş iş günü hanımefendi. Ayrıca o parayı da biz hemen almıyoruz, banka anlaşmasına göre 28-32 günde alıyoruz. Yani size önce ödemek yapmak için komisyon ödüyoruz." açıklamasında bulundu.

İşletmeci ise Yemeksepeti'ne benzer bir hizmet veren Getir'i örnek göstererek, "Getir nasıl her gece 12’de hesaba geçiriyor? Hangi yüzyıldayız Nevzat Bey , rica ediyorum 28-32 gün nedir. Yapmayın" şeklinde karşılık verdi.

— Nevzat Aydın (@zagortenay76) May 22, 2021

Nevzat Aydın'ın yanıtı ise "Bankacılık sistemine müdahale edemem ne yazık ki. Kendi marjından vazgeçmek isterse ödeyebilir. Biz o kadar zengin değiliz." oldu.