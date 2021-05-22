Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Yemeksepeti patronu Nevzat Aydın'dan komisyon savunması

Yemeksepeti'ne üye bir işletme sahibi platformun aldığı komisyonları eleştirerek şirketin ödemeleri geciktirdiğini iddia etti. Yemeksepeti'nin yüzde 38 komisyon iddia eden kullanıcının mesajları sosyal medyada yankı uyandırırken Yemeksepeti'ne tepki gösterildi. Twitter’da çizgi roman karekteri Zagor adını kullanan Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın gelen eleştirileri yanıtladı. Yemeksepeti’nin ortalama komisyonunun yüzde 8 civarında olduğunu belirten Aydın, "En yüksek komisyon yüzde 12. Kurye servisi hizmetini komisyonmuş gibi gösteriyorsunuz." dedi. Ödemelerde gecikme olmadığını söyleyen Aydın, beş iş gününde ödemelerin yapıldığını ve bankalarla anlaşmalara göre 28-32 günde kendilerinin ödeme aldığını hatırlatarak erken ödeme yapmak için komisyon ödendiğini söyledi. İşletme sahibinin benzer bir platform olan Getir'in her gece 12'de ödeme yaptığını hatırlatması üzerine Aydın, "Bankacılık sistemine müdahale edemem ne yazık ki. Kendi marjından vazgeçmek isterse ödeyebilir. Biz o kadar zengin değiliz." şeklinde cevap verdi

Yemeksepeti patronu Nevzat Aydın'dan komisyon savunması
HABERTURK.COM

Bir işletme sahibinin sosyal medyada Yemeksepeti'nin aldığı komisyon ve iş modeline yönelik eleştirileri yankı uyandırdı.

LadySep rumuzunu kullanan bir kişi Yemeksepeti'ne seslenerek "Bünyenizde çalışan restoranların ödemesini neden her ay geciktiriyorsunuz? %38 ve fazlası komisyonunuzu hemen alıyorsunuz. Müşteriden de ödemeyi hemen alıyorsunuz. Ama bizi paramızı alabilmek için yalvartıyorsunuz!" iddiasında bulundu.

İşletmeci, "Joker açıyoruz. 45₺ tutar 25₺’ye iniyor. Siz listeleme için 5.90 kesiyorsunuz. Üzerine komisyonunuz olan %34’ü alıyorsunuz. Ona rağmen biz ürünleri gönderiyoruz. Ama siz ayda 2 kere yapmayı vaadettiğiniz ödemeyi hiç bir ay zamanında yapmıyorsunuz. Bu ay dahil!" ifadelerini kullandı.

Pandemide restoran olarak ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten işletme sahibi "Ürün tedariğine nakit para ile devam ediyoruz. Peki siz her yer kapalıyken paket servis ile gönderdiğimiz yemeklerin ücretini ödemezseniz biz nasıl devam edeceğiz?" dedi.

Twitter'da ses getiren bu serzeniş sonrası Yemeksepeti pek çok kişinin tepkisini çekerken, Nevzat Aydın çok geçmeden konuyla ilgili iş yeri sahibine cevap verdi.

Yemeksepeti’nin ortalama komisyonunun yüzde 8 civarında olduğunu belirten Aydın, "En yüksek komisyon yüzde 12. Kurye servisi hizmetini komisyonmuş gibi gösteriyorsunuz. Kendi kuryenizi kullanırsanız böyle bir sorun kalmaz, yüzde 10 komisyon verirsiniz. Paralar her onbeş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19 Mayıs’a denk gelinmesine rağmen yine beş iş günü içinde yatırılıyor. Tahminim Pazartesi hepsi ödenmiş olur." dedi.

'BİZ O KADAR ZENGİN DEĞİLİZ'

Aydın, ödemelerin geciktiği iddiasını da yalanlayarak "Gecikme yok ki. Beş iş günü hanımefendi. Ayrıca o parayı da biz hemen almıyoruz, banka anlaşmasına göre 28-32 günde alıyoruz. Yani size önce ödemek yapmak için komisyon ödüyoruz." açıklamasında bulundu.

İşletmeci ise Yemeksepeti'ne benzer bir hizmet veren Getir'i örnek göstererek, "Getir nasıl her gece 12’de hesaba geçiriyor? Hangi yüzyıldayız Nevzat Bey , rica ediyorum 28-32 gün nedir. Yapmayın" şeklinde karşılık verdi.

Nevzat Aydın'ın yanıtı ise "Bankacılık sistemine müdahale edemem ne yazık ki. Kendi marjından vazgeçmek isterse ödeyebilir. Biz o kadar zengin değiliz." oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 Mayıs ayı Bağkur, SGK emekli maaşları yattı mı? İşte 2021 en düşük ve en yüksek emekli maaşları
MERAK EDİLENLER2021 SGK, BAĞKUR emekli maaşı ödemeleri
2021 memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük ve en yüksek memur ( öğretmen, polis, akademisyen) maaşları
MERAK EDİLENLER2021 Mayıs ayı memur maaşları yattı mı?
2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgula: Evde bakım maaşı nedir, ne kadar? 22 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller
MERAK EDİLENLER2021 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı?
Fındık fiyatları ne kadar? 22 Mayıs 2021 il il Giresun, Düzce, Ordu fiyat listeleri
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları
Bankalar hafta sonu açık mı? Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte yeni banka saatleri
MERAK EDİLENLERBankaya gidecekler bu saatlere dikkat!
İşten çıkarma yasağı son tarih belli oldu! 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
MERAK EDİLENLERİşten çıkarma yasağı son tarih
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ne zaman? 2021 OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
MERAK EDİLENLEROrman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman?
Fındık fiyatları ne kadar? 21 Mayıs 2021 il il Giresun, Düzce, Ordu fiyat listesi
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi 2021
Memur maaşları ZAMLI hali: 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Güncel tablo
MERAK EDİLENLERMemur maaşları ne kadar?
Emekli maaşları YENİ ve güncel zamlı: En düşük Bağ-Kur ve SGK maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLEREmekli maaşları en kadar?