Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Taiz'in batısındaki El-Maha ilçesinde lokanta önünde park halinde bulunan askeri aracın yakınında bombanın infilak ettirilmesi sonucu aralarında Abu Dabi TV muhabirinin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, aynı televizyon kanalında görevli bir muhabirin de olduğu 20 kişi yaralandı.

Yaşamını yitirenlerden 2'sinin çocuk olduğu, yaralılar arasında askerlerin de bulunduğu belirtildi. AA'nın haberine göre; saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken Yemen makamlarından resmi açıklama yapılmadı. Yemen ordusu, Ocak 2017'de Maha'da kontrolü ele geçirmişti.