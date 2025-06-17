Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!

Kayseri'de olay, 14 Kasım 2022'de saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu (76), ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun (73) yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

YENGESİNİ KATLEDERKEN AĞABEYİ DE ÖLDÜ Öldürülen Emine Topçu. DHA'da yer alan habere göre Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurarak öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ Olay anında kalp krizinden ölen Abdulmuttalip Topçu. Gözaltına alınan Ali Rıza Topçu, işlemlerinin ardından tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; sanık Topçu hakkında 'Kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"ELİME NACAK ALDIM BAŞINA DENK GELDİ" Daha önceki duruşmada ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen Topçu, "Ölmek üzereydi. Başında Kur'an okuyordum. Yengem, ağabeyim için 'bırak gebersin' dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Küfürler etti. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım" dedi.

CEZESİ 24 YIL HAPİSE İNMİŞTİ Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Temmuz 2023'te görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu'yu, 'Kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Ali Rıza Topçu hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

İSTİNAF HUKUKA UYGUN BULDU Taraf avukatlarının itirazı sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, dosyada inceleme yaptı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığını belirterek yapılan başvurunun esastan reddine karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuka uygun bulmasının ardından bu kez karar, taraf avukatları tarafından temyiz edilerek Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanık Topçu'ya verilen cezada 'haksız tahrik' indirimi uygulandığı, söz konusu indirimin uygulanmaması gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verdi ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.