Sağlıklı yaşam için düzenli ve yeterli uyku oldukça önemlidir. Uzmanlar, kaliteli bir uykunun zihinsel sağlığı, fiziksel sağlığı ve yaşam kalitesini korumaya destek olduğunu ifade eder. İyi bir uyku için uygulamanız gereken ipuçlarını sizler için sıraladık.

SAĞLIKLI VE RAHAT BİR UYKU İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

1. FAZLA IŞIK OLMAMALI

Aşırı ışık maruziyeti uykunuzu ve sirkadiyen ritminizi bozabilir . Pencerelerinizin üzerindeki karartma perdeleri veya gözlerinizin üzerindeki bir uyku maskesi ışığı engelleyebilir ve dinlenmenize müdahale etmesini önleyebilir. Parlak ışıktan kaçınmak, uyku zamanına geçişinize yardımcı olabilir ve vücudunuzun uykuyu destekleyen bir hormon olan melatonin üretmesine katkıda bulunabilir.

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2. GÜRÜLTÜYÜ EN AZA İNDİRİN

Gürültüyü en aza indirmek, uyku dostu bir yatak odası inşa etmenin önemli bir parçasıdır. Yakındaki gürültü kaynaklarını ortadan kaldıramıyorsanız, bunları bir vantilatör veya beyaz gürültü makinesiyle bastırmayı düşünün. Kulak tıkacı veya kulaklıklar, uyumak istediğinizde seslerin sizi rahatsız etmesini önlemek için başka bir seçenektir.

3. UYKU RUTİNİNİZİ OLUŞTURUN

Özellikle içinde bulunduğumuz karantina sürecinde, her ne kadar gündelik rutin değişmiş olsa da, uyuma ve uyanma saatlerinin mümkün olduğunca düzenli olması önem taşıyor. Bu sayede biyolojik ritmin bozulması da önlenebiliyor. Her sabah aynı saatlerde uyanmak uykuyu düzenlemek için kullanılacak iyi bir diğer yöntem.

4. KAFEİN VE NİKOTİNDEN UZAK DURUN

Kahve, kola, bazı çaylar ve çikolata, uyarıcı bir madde olan kafein içerir ve etkilerinin tamamen geçmesi 8 saati bulabilir. Bu nedenle akşamüstü içeceğiniz bir fincan kahve gece uykuya dalmanızı güçleştirebilir. Nikotin de sigara içenlerin genellikle çok hafif uyumalarına neden olan bir uyarıcıdır. Buna ek olarak, sigara içenler nikotin yoksunluğu nedeniyle genellikle sabahları erken uyanırlar.

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5. GEÇ SAATTE FAZLA YİYİP İÇMEKTEN KAÇININ

Hafif bir atıştırmalıkta sorun yok ama büyük bir öğün hazımsızlığa neden olur, bu da uykunuzu zedeler. Gece çok fazla sıvı tüketmek de tuvalet ihtiyacı yüzünden sık sık uyanmanıza neden olabilir.

6. YATMADAN ÖNCE SICAK BİR DUŞ ALIN

Banyodan çıktıktan sonra vücut ısınızda gerçekleşecek olan düşüş, uykunuzun gelmesine yardımcı olabilir. Banyo yapmak gevşemenizi ve yavaşlamanızı sağlayarak uykuya daha hazır olmanıza yardım edebilir.