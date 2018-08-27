Döviz kurundaki ve doğalgazdaki artış sonrasında gözler, yeni elektrik tarifelerine çevrildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu EPDK, çarşamba günü toplanacak. 1 Eylül’den geçerli yeni elektrik tarifelerinin de karara bağlanması bekleniyor.

9 günlük kurban bayramı tatili sonrasında elektrikte önemli bir haftaya girildi. Sektör, Ankara’nın atacağı adımlara kilitlendi. Bunun ilk işareti EPDK’dan geldi.

EPDK toplantıları genelde her hafta perşembe günü yapılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle toplantı bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Toplantıda, enerji sektörüne ilişkin konular masaya yatırılacak. En önemli başlıklardan birinin yeni elektrik tarifeleri olması bekleniyor. EPDK’nın, elektrik tarifeleri konusunda bir çalışma yaptığı, 1 Eylül’den geçerli uygulamaya girecek yeni elektrik tarifelerine ilişkin bir karar verebileceği belirtiliyor.

SEKTÖR NE DİYOR?

Sektör kaynakları, artan döviz kuru ve doğalgaz fiyatlarına bağlı olarak elektrik üretiminden dağıtımına maliyetlerin yükseldiğini kaydederek, “Elektrikte, gerek konut, gerekse ticarethane ve sanayide fiyat artışı sürpriz olmaz” dedi.

Kaynaklar, zam oranına ilişkin soru üzerine, “Elektrik dağıtım sektörü, hesaplamalarını yaptı ve EPDK’ya iletti. Kamu enerji şirketleri de verilerini oluşturuyor. Bu veriler ışığında bir oran belirlenecektir” dedi.

Elektriğe en son 1 Ağustos’ta konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ