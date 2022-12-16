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Yeni yaşlarını kutluyorlar... İşte Aralık ayında doğan ünlüler!

21 Aralık tarihine kadar doğanlar Yay burcuyken, 22 Aralık'tan sonra doğan isimler Oğlak burcu oluyor. İşte, Aralık ayında doğum gününü kutlayan ünlüler...

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  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    BURAK ÖZÇİVİT 

    24 Aralık 1984
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    ERKAN PETEKKAYA 

    11 Aralık 1970
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    TUBA ÜNSAL

    7 Aralık 1981
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    AFRA SARAÇOĞLU

    2 Aralık 1997
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    DENİZ ÇAKIR

    31 Aralık 1981
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    GÜLŞEN BUBİKOĞLU

    5 Aralık 1954
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    FATMA GİRİK

    12 Aralık 1942
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    HÜLYA KOÇYİĞİT

    12 Aralık 1947
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    BURCU ÖZBERK

    12 Aralık 1989
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    DEMET SAĞIROĞLU

    5 Aralık 1966
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    GÖKHAN ALKAN

    8 Aralık 1987
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    ZEYNEP ÇAMCI 

    11 Aralık 1980
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    KAAN YILDIRIM

    24 Aralık 1986
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    SARP LEVENDOĞLU

    25 Aralık 1981
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    SEDA SAYAN

    30 Aralık 1962
  • Yeni yaşlarını kutluyorlar: Aralık ayında doğan ünlüler!

    CEZA

    31 Aralık 1976

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